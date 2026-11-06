خيارات بعضها إجباري.. زيدان يعلن قائمة فرنسا للتوقف الدولي في نوفمبر!

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أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمته المكوّنة من 23 لاعبًا لخوض مباراتي المجموعة الحاسمتين في دوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا وتركيا. ويتصدّر مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي عودة بارزة إلى صفوف المنتخب، فيما ينال مهاجم باريس إف سي بابلو باجيس أول استدعاء له إلى المنتخب الأول عقب إصابة مانيس أكليوش.

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زيدان يعدّل اختياراته وسط قائمة إصابات موسعة

كشف المدير الفني لمنتخب فرنسا زين الدين زيدان عن قائمته المكوّنة من 23 لاعبًا لخوض المواجهتين الختاميتين في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية. ويحل منتخب فرنسا ضيفًا على إيطاليا في 12 نوفمبر قبل أن يستضيف تركيا في 15 نوفمبر.

واضطر بطل كأس العالم 1998 إلى إعادة ترتيب خططه التكتيكية بسبب عدد من الغيابات البارزة، من بينها جول كوندي، وعثمان ديمبيلي، وإستيبان ليبول، وماكسنس لاكروا، ووليام ساليبا.

في حراسة المرمى، أبقى زيدان على ثقته في جيوم ريستيس وروبان ريسر إلى جانب مايك مينيان، تاركًا جان بوتيز لاعب كومو خارج القائمة النهائية.

إصابة أكليوش تفتح الباب أمام ظهور باجيس الأول

العنوان الأبرز في قائمة زيدان هو ضم مهاجم باريس إف سي بابلو باجيس، الذي يتلقى أول استدعاء له للمنتخب الأول بعد إصابة متأخرة في عضلة الساق تعرض لها أكليوش لاعب باريس سان جيرمان.

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وأوضح زيدان خلال مؤتمره الصحفي: «تم اختيار بابلو باجيس الليلة لأننا واجهنا مشكلة صغيرة مع أكليوش الذي يعاني من إصابة طفيفة ولا يستطيع الانضمام إلينا. كان بابلو ضمن القائمة الموسعة، وهو لاعب أريد أن أراه. إنه مثير للاهتمام ومختلف، ومن الجيد أن تتاح الفرصة لرؤيته في هذا التجمع».

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كما يعود ظهير الأيمن لتشيلسي مالو جوستو لينافس بيير كالولو، وأشار زيدان إلى: «جول كوندي مصاب، لذا كان لا بد من اتخاذ خيار. إنه يعرف المنتخب الفرنسي. هذا الاستدعاء يستحقه».

عائدون أساسيون يعززون خط الوسط والهجوم

يعود أورلين تشواميني لاعب ريال مدريد إلى صفوف المنتخب ليرتكز عليه خط الوسط إلى جانب وارن زائير إيمري، وأكد زيدان: «وارن، أريد أن أراه في الوسط. عندما أختار لاعبًا، أريد أن أراه في مركزه».

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كما نال مهاجم إنتر ماركوس تورام استدعاءً جديدًا بفضل مستواه القوي مع ناديه، وأشار زيدان إلى: «ماركوس هو نفسه، إنها فرصة لرؤيته. كانت هناك إصابة وكانت فرصة للاستعانة به».

حراس المرمى: مايك ميان، جيوم ريستيس، روبان ريسر.

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المدافعون: أندي ديوف، مالو جوستو، جيريمي جاكيه، بيير كالولو، إبراهيما كوناتيه، أدريان تروفير، دايو أوباميكانو، ليني يورو.

لاعبو الوسط: إدواردو كامافينجا، ريان شرقي، لوكا دا كونيا، أدريان رابيو، أورلين تشواميني، وارن زائير إيمري.

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المهاجمون: برادلي باركولا، ديزيريه دوي، كيليان مبابي، مايكل أوليسي، بابلو باجيس، ماركوس تورام.

منتخب فرنسا يستعد لمباراتين حاسمتين في دوري الأمم

سيتجمع لاعبو زيدان قبل رحلتهم لمواجهة إيطاليا، بهدف البناء على الزخم الإيجابي المبكر بعد تحقيق فوزين على تركيا وبلجيكا في المباريات السابقة.

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ومع عودة القائد كيليان مبابي لقيادة خط الهجوم إلى جانب المواهب الجديدة، يسعى منتخب فرنسا لحسم صدارة مجموعته في دوري الأمم.

ويواصل زيدان صقل تشكيلاته بينما تخوض فرنسا اختبارين تكتيكيين صعبين لإنهاء دور المجموعات.