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رفض رود خوليت، لاعب وسط منتخب هولندا السابق، الانحياز إلى أي طرف في الجدل الطويل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، واصفًا المقارنة بينهما بالسخيفة. وأكد الفائز بالكرة الذهبية عام 1987 أنه سعيد فقط بمشاهدة النجمين يتنافسان، قبل أن يحوّل الحديث نحو الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا.

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الأيقونة الهولندية يرفض سؤال المنافسة

اعترض خوليت عندما سُئل عمّن يتفوق بين ميسي ورونالدو، وذلك خلال ظهوره في برنامج Sports Uncensored. واختتم مقدم البرنامج سيمون جوردان المقابلة بالضغط على نجم ميلان السابق لتسمية اللاعب الأفضل. وعندما ذُكّر بأن التصويت على الكرة الذهبية يتطلب فائزًا واحدًا، رفض الهولندي اختيار أي منهما، واستشهد بدلًا من ذلك بمنافس قديم له.

رد حاسم من خوليت في الاستوديو

قلّما ينجو لاعب معتزل من السؤال عن هذا الثنائي، وجاء رد خوليت فوريًا عندما طرح جوردان الموضوع في البرنامج: «بالله عليك. لا، هذا أسخف سؤال يمكن طرحه. لقد رأيت هذين الاثنين يتصارعان لفترة طويلة جدًا».

ومفضّلًا الاستمتاع بمنافستهما على ترتيبهما، أوضح: «أنا سعيد لأنني شاهدت ذلك. كليهما».

وعندما أشار جوردان إلى أن خوليت نفسه اختير الأفضل ذات مرة، رد قائلًا: «في تلك اللحظة، لو سألتني من كان أفضل لاعب عندما فزت بها، لقلت دييجو مارادونا». فضحك مقدم البرنامج وأقر بأن وجهة النظر منطقية، وإن لم تكن ما أراده.

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مارادونا يبقى معياره الأسمى

لم تكن تسمية مارادونا ارتجالًا من خوليت، الذي واجه نجم نابولي الأول عدة مرات مع ميلان. وخلال تكريم في حفل جوائز ذا بيست في ديسمبر 2020، بعد وقت قصير من وفاة مارادونا، استعاد ذكرياته قائلًا: «أتذكر المرة الأولى التي واجهته فيها. كان [روبرتو] دونادوني و[كارلو] أنشيلوتي يحاولان انتزاع الكرة منه ولم يتمكنا. كان قويًا بشكل لا يصدق ورائعًا من الناحية الفنية. كان أيضًا قائدًا، يتحدث دائمًا مع زملائه كي يقدموا المزيد».

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وفي إشارة إلى استهداف المنافسين له بدنيًا، قال خوليت: «حاولوا إخراجه من المباراة بالركلات، ونجحوا في ذلك مرة واحدة، عندما أصابه جويكوتشيا».

وأضاف: «لم يتمكنوا من إيقافه. تخيلوا لو حظي بالحماية الموجودة اليوم، والفيديو، والكاميرات وكل ذلك. لقد واجهته ويمكنني القول إنه الأفضل في التاريخ».

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الجدل حول أعظم لاعب مستمر

لا تبدو المقارنات بين ميسي ورونالدو في طريقها إلى الخفوت بين الجماهير واللاعبين السابقين مع اقتراب مسيرتيهما من نهايتها. لكن بالنسبة إلى خوليت، فإن معيار أعظم لاعب في كرة القدم وُضع قبل عقود على يد المنافس الذي واجهه بنفسه في الدوري الإيطالي. وإلى أن يتجاوز أحدٌ تلك الذكرى، يبدو من غير المرجح أن يغيّر الهولندي حكمه.