خوف وقلق داخل الاتحاد قبل مواجهة الأهلي بديربي جدة

تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" تثير قلق مسؤولي الاتحاد

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك حالة من الخوف داخل أروقة نادي الاتحاد، قبل مباراة ديربي جدة أمام الأهلي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الأهلي سيواجه الاتحاد مساء اليوم الخميس، على الملعب الرديف بالجوهرة المشعة، بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد أبدت تخوفها من وضع كاميرات تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في الملعب رديف الجوهرة المشعة.

الصحيفة السعودية أضافت أن مخاوف إدارة الاتحاد تأتي بسبب عدد الكاميرات التي لا تتجاوز الستة، بالإضافة إلى عدم وجود موقع لوضع الكاميرات في الجهة المقابلة.

وتخشى إدارة الاتحاد أن تتسبب وجود كاميرات الـ "VAR" في جهة واحدة، في إيجاد حالة تحكيمية جدلية للفريقين، ولا سيما أن مباراة ديربي جدة ستحدد موقف الفريقين من المنافسة على لقب الدوري.

الاتحاد يحتل المركز الرابع بترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة، متساويًا مع نادي الهلال صاحب الوصافة.