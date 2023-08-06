خوف نصراوي من انتقامه للزمالك .. تعيين حكم مصري لقمة النصر والرجاء

النصر كان قد أخرج الزمالك من البطولة العربية

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كشفت المصادر الصحفية السعودية عن تعيين الحكم المصري محمود البنا لإدارة مباراة النصر والرجاء المغربي في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان العربية.

النصر كان قد تأهل لدور الـ8 بعد تعادله في الوقت القاتل أمام الزمالك 1-1 برأسية كريستيانو رونالدو، ولولا هذا الهدف المتأخر لكان الفريق المصري من يُواجه الرجاء مساء اليوم.

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الجمهور النصراوي لم يُخف قلقه من انتقام البنا لنادي الزمالك خلال مواجهة الليلة، فيما دافعت مجموعة أخرى من الجمهور عن الحكم وأشادت بمستواه وصرامته، وذلك خلال منصة تويتر.

أحد المغردين كتب معلقًا على اختيار البنا "يا رب يطلع أهلاوي، مو ناقصين يطلع يشجع الزمالك"، فيما قال آخر "بياخذ حق الزمالك"، وأضاف ثالث "وحدة بوحدة .. يمكن زملكاوي".

يُشار إلى أن الرجاء تصدر مجموعته في كأس الملك سلمان بجمع 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما تأهل النصر ثانيًا بـ5 نقاط من فوز وتعادلين.

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