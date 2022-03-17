خوف أم اكتفاء بالإقصاء؟ .. ريال مدريد لم يرسل صور واقعة الخليفي إلى "يويفا"

منذ نجاح ريال مدريد الإسباني في قلب الطاولة على باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، ولا حديث سوى عن الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها لرئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، واعتدى فيها على طاقم الحكام.

ريال مدريد تمكن من الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1 في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، ليتأهل النادي الملكي إلى ربع النهائي، رغم خسارته ذهابًا بهدف دون رد، وتأخره حتى نهاية الشوط الأول إيابًا بهدف.

حكم مباراة الإياب، الهولندي داني ماكيلي سجل في تقرير قيام الخليفي بسلوك عدواني ضد طاقم التحكيم، وضرب علم أحد المساعدين وكسره. (طالع لمزيد من التفاصيل)

الحادث أدى إلى قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بفتح تحقيق بحق الخليفي، والبرازيلي ليوناردو المدير الرياضي، وباريس سان جيرمان.

ماذا فعل ريال مدريد؟

ورغم الحديث عن تطوع ريال مدريد بالمساهمة بتقديم صور ومقاطع فيديو تم تصويرها من غرف الملابس للواقعة بالكامل، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد لم يرسل تلك الصور كوثائق إضافية قد تساعد في إدانة الخليفي.

وليس من الواضح حتى الآن سبب تراجع ريال مدريد عن إرسال تلك الوثائق ومقاطع الفيديو.

ماذا يعني ذلك؟

وحسب الصحفية الإسبانية، ومع إجراء التحقيقات حاليًا، سيكون تقرير الحكم وحده أساسيًا للبت في الواقعة، إلى جانب التقرير الذي أرسله مندوب "يويفا" إلى المباراة.

وسيكون على باريس سان جيرمان الآن تقديم بيانه عن تلك الواقعة، قبل أن تعلن لجنة الأخلاقيات والتأديب في الاتحاد الأوروبي عن قرارها الأخير.

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