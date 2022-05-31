خوفًا من ريال مدريد وتكرار مأساة كيسييه .. ميلان يبدأ مفاوضات تجديد عقد نجمه

ميلان لا يريد تكرار نفس سيناريو فرانك كيسييه ويسعى لتجديد عقد نجمه خوفًا من اهتمام ريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي لن يسمح بأي شكل من الأشكال بفقدان لاعبه البرتغالي رافاييل لياو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النادي الإيطالي يريد تجديد عقد لياو وتحسين بنوده خوفًا من ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن النادي يسعى في الأساس من خلف عملية تجديد العقد وتحسين البنود إلى رفع الشرط الجزائي الخاص باللاعب.

الشرط الجزائي الحالي في عقد اللاعب مع ميلان يصل إلى حوالي 150 مليون يورو، يسعى ميلان لجعلها 200 أو 250 مليونًا.

ويثق ميلان في إخلاص اللاعب ورغبته في الاستمرار مع الفريق، لكن مع اهتمام ريال مدريد به لا يمكن للنادي الإيطالي أن يأمن تفكير النجم البرتغالي.

وكان ريال مدريد قد ارتبط بضم لياو بطل الدوري الإيطالي وأحد نجوم ميلان هذا الموسم بعد أن فشل الملكي في ضم كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن ميلان كان قد فقد فرانك كيسييه عقب انتهاء عقده، حيث وقع اللاعب مع برشلونة في انتظار تسجيل عقوده.