خورخي مينديز: كريستيانو رونالدو هو الأفضل في تاريخ ريال مدريد

وكيل أعمال نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو يصف موكله بالأعظم في تاريخ ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إن موكله هو أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد و تاريخ كرة القدم كذلك.

وكان كريستيانو رونالدو قد أصبح حديث الجمي في اليومين الأخيرين عقب قيادته يوفنتوس لتحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أتليتيكو مدريد بتسجيله هاتريك في شباك هنود العاصمة الأسبانية.

وفي هذا السياق، قال وكيل أعماله خورخي مينديز إن كريستيانو رونالدو سيصنع الكثير ليوفنتوس في رحلته معهم كما صنع مع كل الأندية التي لعب لها.

🌟"زيدان الأنسب لريال مدريد"



مورينيو 🗣️ pic.twitter.com/gdYoWGNoTG

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في التاريخ، لقد أثبت ذلك في مواجهة أتليتيكو مدريد وفي كل المواجهات المشابهة، الإصرار الذي يمتكله قادر على صناعة أي شيء"

وتابع: "لقد كان رونالدو أيقونة لريال مدريد، بدونه لن يستطيعوا تحقيق هذا العدد من البطولات التي حققوها معه، هو أفضل لاعب في تاريخ الفريق الملكي"

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يذكر أن خورخي مينديز كان قد شن هجومًا على ريال مدريد بسبب المعاملة التي عاملوها له ولرونالدو قبل انتقال الأخير إلى صفوف يوفنتوس.