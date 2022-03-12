"خوذة أمريكية" .. حل غريب لحماية لاعبي النصر بالدوري السعودي

سخر الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، من تعرض أكثر من لاعب بصفوف نادي النصر للإصابات في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي النصر يعاني خلال الفترة الحالية من تذبذب المستوى والنتائج، حيث تعادل أمس الجمعة أمام نظيره الاتفاق بهدفين لكل فريق، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر الإعلامي الرياضي صالح الطريقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن طريقة مبتكرة لحماية رؤوس لاعبي النصر من الإصابات.

الطريقي نشر صورة لخوذة أمريكية، يتم استخدامها في رياضة "كرة القدم الأمريكية"، من أجل حماية رؤوس اللاعبين، ليؤكد على أنه وجد الحل.

وجاء نص تغريدة الطريقي كالآتي: "هدية من صديقي الأمريكي للاعبي النصر، كحل نهائي".

هدية من صديقي الأمريكي للاعبي النصر، كحل نهائي .

دوكم🌹 pic.twitter.com/350rBKqIIj — صالح الطريقي (@saleh_alturigee) March 12, 2022

الإعلامي سعود الصرامي كان له تعليقًا على تغريدة الطريقي، حيث كتب هو الآخر تغريدة يسرد فيها حالات إصابات لاعبي النصر في الرؤوس بالدوري.

"أبو جبل يمتلك عروضًا من 4 دوريات ولكنه ينتظر الزمالك!"

وجاء نص التغريدة كالآتي: "بعد أن تكرر ضرب رؤوس نجوم النصر من أقدام لاعبي الفرق المنافسة، وسط تساهل حكام المباريات، أنسلمو مع سالم الدوسري، ووليد عبد الله مع فهد المولد، وجلال الدين مع سنوسي هوساوي".

واختتم الصرامي تغريدته قائلًا: "قدم الكاتب الكبير صالح الطريقي مقترحًا مقنعًا، بأن يضع لاعبو النصر هذا الساتر على رؤوسهم".

#هات_إذنك

بعد أن تكرر " ضرب " رؤوس نجوم النصر

من أقدام لاعبين الفرق المنافسة وسط تساهل حكام المباريات

أنسلمو مع سالم الدوسري

وليد عبد الله مع فهد المولد

جلال الدين مع سنوسي هوساوي

قدم الكاتب الكبير " صالح الطريقي " مقترحاً " مقنعاً " بأن يضع لاعبو النصر هذا"الساتر"على رؤسهم pic.twitter.com/pdZS5JK8Zn — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) March 12, 2022

ويحتل النصر المركز الثالث بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 54 نقطة، والشباب الوصيف بـ46 نقطة.