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الدوري الإنجليزي الممتاز

خوان ماتا: أتمنى أن أعود إلى المشاركة سريعًا

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خوان ماتا بعد إصابته في كرة مشتركة مع صلاح يتحدث عن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول وعن تمنيه العودة سريعًا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث النجم الإسباني خوان ماتا حول إصابته في مباراة مانشستر يونايتد أمام ليفربول، حيث أكد تمنياته بالعودة سريعًا إلى الملاعب.

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وكان مانشستر يونايتد قد تعادل سلبيًا بدون أهداف على ملعبه أولدترافورد أمام ليفربول، في قمة الجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.

وتعرض خوان ماتا للأصابة على مستوى الساق اليمنى، بعد تدخله في كرة مشتركة مع النجم المصري محمد صلاح، خرج على إثره مصابًا.

وعقب المباراة، قال ماتا إن مانشستر يونايتد لعب مباراة كبيرة على الرغم من الظروف التي واجهها والإصابات التي حدثت في صفوفه"

وحول إصابته قال: "أتمنى التعافي والعودة سريعًا، أنا أحتاج لأن ألعب ومانشستر يونايتد يحتاج خلال الفترة الحالية لجهود جميع لاعبيه"

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يذكر أن خوان ماتا كان قد حصل على فرصة للمشاركة أساسيًا في الفترة الأخيرة مع المدرب النرويجي أولي جونار سولشار.  

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