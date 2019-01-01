الوصل

خميس إسماعيل: طموح الوصل أصبح كبير بعد التعاقدات والصفقات

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Getty
لاعب الوصل يتحدث عن طموحات ناديه
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد خميس إسماعيل، لاعب نادي الوصل الإماراتي، على أن طموح فريقه الموسم المقبل كبير، بعد التعاقدات والصفقات التي أجراها النادي، لتعزيز صفوفه.

خميس قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "البيان" الإماراتية: "اللاعبون المواطنون والأجانب الذين تم التعاقد معهم هم أكثر من ممتازين، وهي بكل صراحة أشياء تبشر بالخير".

وتابع: "غير راضين عن المستوى الذي قدمناه الموسم الماضي، لذا نسعى لأن نتجاوز أخطاء الماضي".

وتحدث إسماعيل عن عدم تواجده في قائمة منتخب الإمارات، حيث قال: "شعور صعب، خاصة أنني قضيت 8 سنوات في صفوف المنتخب الوطني، ولكن سأكون إيجابياً وأطوّر من نفسي".

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وعن مشاركة الوصل في البطولات المحلية، بالإضافة إلى كأس محمد السادس للأندية، قال خميس: "هدفنا تشريف النادي في كافة البطولات".

الوصل أجرى العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

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