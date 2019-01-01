خميس إسماعيل: طموح الوصل أصبح كبير بعد التعاقدات والصفقات

لاعب الوصل يتحدث عن طموحات ناديه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد خميس إسماعيل، لاعب نادي الوصل الإماراتي، على أن طموح فريقه الموسم المقبل كبير، بعد التعاقدات والصفقات التي أجراها النادي، لتعزيز صفوفه.

خميس قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "البيان" الإماراتية: "اللاعبون المواطنون والأجانب الذين تم التعاقد معهم هم أكثر من ممتازين، وهي بكل صراحة أشياء تبشر بالخير".

وتابع: "غير راضين عن المستوى الذي قدمناه الموسم الماضي، لذا نسعى لأن نتجاوز أخطاء الماضي".

مروان داكوستا يهدد الاتحاد بالرحيل ❌



اللاعب يطلب سداد باقي الدفعتين المتبقيتين من مستحقاته 👀



المغربي كان غاضب من قدرة النادي على شراء لاعب ب30 مليون ولا يدفع المستحقات

للاعبين 🤔 pic.twitter.com/9RdvALlwWD — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 18, 2019

وتحدث إسماعيل عن عدم تواجده في قائمة منتخب الإمارات، حيث قال: "شعور صعب، خاصة أنني قضيت 8 سنوات في صفوف المنتخب الوطني، ولكن سأكون إيجابياً وأطوّر من نفسي".

وعن مشاركة الوصل في البطولات المحلية، بالإضافة إلى كأس محمد السادس للأندية، قال خميس: "هدفنا تشريف النادي في كافة البطولات".

الوصل أجرى العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.