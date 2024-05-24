خمس عملات رقمية لها مستقبل يشعر المتداولون بالتفاؤل حيال مساراتها خلال الشهر الجاري

بسبب إطلاق العديد من المشاريع الجديدة يومياً، يصعب تحديد المشروع الذي يمتلك مقوّماتٍ هائلةً للنموّ في المستقبل.

لذا، نستعرض لكم في هذه المقالة خمس عملات ميم رقمية يعتقد المتداولون بأن لها مستقبل وقد تُحقق نجاحاتٍ مدويةً هذا الأسبوع.

عملة Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE)

دخل اكتتاب عملة الميم الجديدة Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERESE) مراحله النهائية وقد فاقت حصيلة تمويلاته 15 مليون دولار، ما يُبرز تفاءل المستثمرين بشأن مسارها المستقبليّ. ويُقدم المشروع استخداماً وظيفياً فريداً من نوعِهِ لكون عملته الأساسية هيَ الوحيدة المستوحاة من الكلاب التي يمكنها التنقل عبر شبكات البلوكتشين المختلفة.

ووفقاً لورقتها البيضاء، استخدمت Dogeverse تقنية Wormhole وPortal Bridge ليتم إطلاقها عبر ست شبكات بلوكتشين وهي: إيثيريوم (Ethereum) وبيس (Base) وسولانا (Solana) وبينانس الذكية (BSC) وبوليجون (Polygon) وأفالانش (Avalanche).

وبالنظر إلى نجاحِها الساحق وهيَ ما تزال في مهدها، فليس من المُستغرَب أن يدعم المتداولون البارزون هذه العملة الجديدة ويتوقعون جنيَ مكاسبَ ضخمةً من ورائها.

فعلى سبيل المثال، تحدّث جايكوب بيري (Jacob Bury) -الذي يشتهر بتداوله العملات ذات القيم السوقية المنخفضة- عن عملة Dogeverse في مقطع فيديو له على اليوتيوب متوقّعاً أن تُحقق مكاسبَ بمئة ضعفٍ عقبَ انتهاء اكتتابها.

كما حظيت العملة بتغطيةٍ إعلاميةٍ واسعةٍ من قِبَل عدد من المواقع الرائدة مثل Cointelegraph وTechopedia وBitcoinist ما يسلط الضوء على جاذبيتها ويمهّد الطريق لتحقيقها نموّاً مُستداماً في المستقبل.

وبالإضافة إلى ميزة تواجدها على شبكات بلوكتشين مختلفة، تجذب آلية الرهن الخاصة بها المستثمرين للمشاركة في اكتتابها، حيث يمكنهم الآن الحصول على عائد سنويّ قدره 53%، ولكنّ هذه النسبة سوف تنخفض مع نموّ مجمّع الرهن.

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عملة Sealana (ذات الرمز SEAL)

ثمّة الكثير من عملات الميم المثيرة للإعجاب التي تم إطلاقها حديثاً على بلوكتشين سولانا، وتُعَد عملة Sealana (ذات الرمز SEAL) -المستوحاة من برنامج South Park- أحدَث إصداراتها. وبما أن اكتتابها -الذي جمع بالفعل أكثر من 1.8 مليون دولار- ما زال قائماً، يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذا المشروع مبكراً.

ويتمحور المشروع حول Sealana، وهو حيوان فقمةٍ أمريكيٌّ يسعى وراء أحلام الثراء والشهرة داخل عالم عملات الميم، وقد انتقل إلى قبو والدته حيث تبنى نظاماً غذائياً مُعتمِداً على التونة المعلبة ورقائق البطاطا ويأمل أن يصل إلى سيارة اللامبورجيني ويحقق الثروة التي يريدها من خلال التداول. ويتردّد صدى هذه القصة بين الكثير من متداولي عملات الميم الساعين وراء الحلم ذاته، ما يجعل Sealana منارةً لثقافة هذه العملات الفكاهية.

وظهَرَ محلل العملات الرقمية البارز ClayBro متفائلاً بشأن إمكانات عملة Sealana ، ومشيراً في فيديو نشره حديثاً إلى أنها ستضاهي نجاح اكتتاب عملة Slothana (ذات الرمز SLOTH) -المبنية على بلوكتشين سولانا- وتوقع أن تصبح SEAL عملة الميم التالية التي تحقق نجاحاتٍ مدوية.

ونظراً لأن فريق المشروع لم يعلن بعد عن الحدّ التمويلي الأقصى لاكتتابها، فإن ذلك يعني أنه قد ينتهي في أيّ وقت؛ ويجدر بالمشترين المُحتملين التحرك سريعاً قبل ضياع الفرصة.

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عملة WienerAI (ذات الرمز WAI)

على الرغم من أن WienerAI تبدو وكأنها مجرّد عملة ميم جديدة، إلا أنها في الحقيقة عملةٌ متفرّدةٌ تكمن جاذبيتها في روبوت التداول الخاص بها والمدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي. والذي بفضله، يستطيع المستخدمون أن يصبحوا متداولين أفضلَ وأكثرَ اطلاعاً.

وبدعم من التكنولوجيا التنبؤية المتقدّمة، يمكن للمستخدمين طرح أسئلة على WienerAI ليقوم بتمشيط السوق من أجل العثور على أفضل الصفقات والخيارات المُربحة.

في الوقت نفسه، يوفر روبوت التداول الصديق للمبتدئين تنفيذاً سلساً وفورياً للصفقات ويساعد على عدم الوقوع في فخ روبوتات التداول الاستباقية (MEV).

وبما أنها مجرّد عملة ميم ظاهرياً، لم يتوقع أحد أنها قد تحقق مثل هذا الرواج اللافت بين كلٍّ من صغار المتداولين والمستثمرين الباحثين عن القيمة. فقد تجاوزت حصيلة تمويلات اكتتابها 2.3 مليون دولار حتى الآن، فضلاً عن التأييد واسع النطاق الذي حظيَ به المشروع من قِبَلِ المتداولين البارزين في القطاع.

كذلك وصف مايكل روبل (Michael Wrubel) -الذي يفخر بأن لديه 300 ألف مشتركٍ في قناته على اليوتيوب- مؤخراً عملة WAI بأنها "أفضل عملة ميم قائمةٌ على الذكاء الاصطناعي لعام 2024". جديرٌ بالذكر أن سعرَها الحالي يبلغ 0.000708$، ولكنه سيرتفع خلال مراحل اكتتابها الجاري.

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عملة Dogwifhat (WIF)

لن يشعر أولئك الذي يراقبون عن كثب قطاع عملات الميم بأي مفاجأة عند اكتشافهم أن عملة Dogwifhat (ذات الرمز WIF) مذكورةٌ ضمن قائمتنا هذه. فبعد نجاحها الساحق خلال الربع الأول من العام الجاري، انحصرت هذه العملة البارزة -المبنية على بلوكتشين سولانا- داخل نطاق تداولٍ ضيق.

مع ذلك، يرى المحللون أن هذه المنطقة ستشهد تراكمَ زخم في الاتجاه الصاعد، لذا فهيَ تُعَد فرصة شراء مثاليةً للمستثمرين قبل جولة الارتفاع المرتقبة.

ويُعد Ansem -وهو شخصيةٌ بارزةٌ على موقع X (تويتر سابقاً)- أحد المؤيدين المتحمّسين لعملة Dogwifhat. وقد أجرى تحليلاً فنياً لحركة سعرها الحالية وخلص إلى أنه سيصل إلى مستوياتٍ مرتفعةٍ غير مسبوقةٍ بحلول نهاية أيار/مايو الجاري.

كما أشارَ إلى أن تراكم الزخم في الاتجاه الصاعد، غالباً ما يتبع مرحلة تداولٍ عَرضِيّ ويمهّد الطريق لارتفاع أكبر عملة ميم على سولانا.

وفي الوقت الحاليّ، يتم تداول عملة WIF بسعر 2.69$، وذلك بارتفاع يبلغ 3.7% اليوم وانخفاض بنسبة 3.5% هذا الأسبوع وبنسبة 5.2% هذا الشهر. كما أنّها تراجَعَت بنسبة 43% من أعلى مستوى لها على الإطلاق تم تسجيله في 31 آذار/مارس الماضي عند 4.85$.

عملة Andy (ذات الرمز ANDY)

تُعَد عملة Andy (ذات الرمز ANDY) إحدى عملات الميم الشهيرة، وتبلغ قيمتها السوقية 46 مليون دولار، وهيَ أقلُّ بكثير من نظيرتها Dogwifhat. تم بناء هذه العملة المستوحاة من عملة بيبي (Pepe-PEPE) على بلوكتشين إيثيريوم، وتهدف بشكلٍ أساسيّ إلى الدخول في شراكاتٍ متعدّدة، حسبَما ذكر موقعها على الإنترنت.

ويُعتبر ماكس شوارتزمان (Max Schwartzman) المدير التنفيذيّ لشركة Because Bitcoin المتداول البارز الذي وقف وراء ارتفاع هذه العملة الجديدة. إذ اكتسب شهرته عندما توقع ارتفاع عملة Pepe في عام 2024 لتجلبَ مكاسبَ بعشرة أضعاف قيمتها. لذا، فإن دعمه لعملة Andy سيصقل مكانتها داخل القطاع.

كما يحلل شوارتزمان أداء عملة Andy من الناحية الفنية والأساسية باستمرارٍ على موقع X. وفي أحدث تحليلاته، قارنَ حركة أسعارها بتلك الخاصّة بعملة سولانا (Solana-SOL) في عام 2021.

وعلى الرغم من عدم ارتباط هاتين العملتين من الناحية الأساسية، إلا أن شوارتزمان أشار إلى أن كلتيهما يُظهر حركاتٍ سعريةً متقاربةً، ما يدعم إمكانية ارتفاع عملة Andy بقوة مع تقدّم دورة السوق.