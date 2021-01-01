خمر وسهر متواصل .. قلق على رونالدينيو بسبب حالته بعد وفاة والدته

اللاعب لا يعرف كيف يواجه الصدمة

تحدثت تقارير في البرازيل عن الحالة الصعبة التي يعيشها النجم رونالدينيو عقب وفاة والدته بسبب فيروس كورونا والأثر السلبي للأمر على حياة اللاعب السابق.

ورحلت والدة رونالدينيو في نهاية فبراير الماضي بعد معاناة مع فيروس كورونا، وكانت تربطها علاقة مقربة مع اللاعب.

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وقالت صحيفة "جلوبو إكسترا" نقلاً عن أصدقاء مقربين من نجم برشلونة وميلان السابق إن أسلوب حياته أصبح سيئاً للغاية ويعيش حالة اكتئاب بسبب عدم تواجد والدته.

وذكر أحد أصدقاء اللاعب أنه يحتفل يومياً ويقضي يومه في حالة سكر، ويبدأ شرب الكحوليات منذ الصباح الباكر ولا يتوقف حتى اليوم التالي.

وأوضح أحد المقربين أن ذلك كان أسلوب حياة رونالدينيو دوماً، ولكن وتيرة الأمر تصاعدت بعد وفاة والدته وبعد عودته للبرازيل عقب انتهاء عقوبة السجن في الباراجواي.

وأشار صديقه الذي تحدث مع الصحيفة إلى أن اللاعب محاط بأصدقاء سيئين يستغلون طيبة قلبه، وأنهم يقيمون له الحفلات بشكل مستمر حيث يتواجد الأكل بكثرة قد تضر بصحة اللاعب.

وعاد رونالدينيو مطلع العام للبرازيل عقب الإفراج عنه عقب فضيحة تزوير جوازات السفر التي طالته هو وأخيه في الباراجواي.