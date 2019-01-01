خماسي الهلال يغيب عن مواجهة الاتفاق

تراجع الأداء كلف جوميس الغياب عن المباراة التالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني للهلال السعودي، إراحة بعض لاعبيه الأساسيين خلال مواجهة الاتفاق، لتجنب تعرضهم للإجهاد.

الزعيم يلتقي مساء اليوم الأحد، بالاتفاق على استاد الأمير محمد بن فهد، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن زروان قرر استبعاد العماني حارس مرمى الفريق علي الحبسي واللاعب الإسباني ألبرتو بوتيا، بجانب الفرنسي جوميس والبرازيلي كارلوس إدواردو، لإراحتهم، بجانب المصاب محمد البريك.

ويأتي قرار الكرواتي عقب ظهور عدد من اللاعبين بمستوى غير جيد خلال الديربي أمام النصر، مما كلف الفريق الهزيمة.

الهلال خسر لقائه الأخير بالدوري أمام العالمي بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ25، مما كلفه كذلك خسارة الصدارة، حيث خطفها النصر منه بفارق نقطة وحيدة.