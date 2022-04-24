خماسي الدوري السعودي يقود التشكيل المثالي للجولة الـ5 من دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وقد أكد تفوق الأندية السعودية بتواجد 5 لاعبين من أندية الدوري السعودي المشاركة في البطولة.

الأندية السعودية حققت نتائج جيدة خلال الجولة الخامسة، إذ استطاع الشباب حسم تأهله رسميًا لدور الـ16 بانتصاره الكبير على مومباي سيتي الهندي 6-0، فيما اكتفى الهلال المتأهل سابقًا بالتعادل مع الشارقة، وحافظ الفيصلي على صدارة مجموعته بالتعادل مع ناساف فيما كان التعاون الأسوأ حظًا بالخسارة أمام الدحيل 4-3 بعد انتهاء الشوط الأول لصالحه 3-1.

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وتألق نجم الشباب هتان باهبري وأحرز هاتريك ضد الفريق الهندي ليحجز مكانه في التشكيل المثالي، واختار الاتحاد القاري معه ثنائي الهلال سلمان الفرج ومتعب المفرج ومهاجم التعاون لياندر تاوامبا ونظيره في الفيصلي مارتن بويل.

وتُوج إدميلسون جونيور نجم الدحيل بنجم الجولة الخامسة، وقد تواجد في التشكيل المثالي ومعه عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة ودامي تراوري مدافع الريان.

وفيما يلي التشكيل بالكامل:

حراسة المرمى: عادل الحوسني (الشارقة )

الدفاع: خوجياكبر عليجونوف (باختاكور) ودامي تراوري (الريان) ومتعب المفرج (الهلال) ومهدي شيري (فولاذ).

الوسط: هاتان باهبري (الشباب) وسلمان الفرج (الهلال) وأكمل موزغوفوي (ناساف) وإدميلسون جونيور (الدحيل).

الهجوم: لياندر تاوامبا (التعاون) ومارتن بويل (الفيصلي).

يُشار إلى أن الفرق السعودية حققت نتائج مذهلة في الجولات الخمسة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، إذ حصدت 42 نقطة كاملة من 20 مباراة.

الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات والتي ستحسم تمامًا هوية الفرق المتأهلة لدور الـ16 من مسار غرب آسيا ستبدأ يوم الإثنين القادم.