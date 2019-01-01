خليل شمام: مستعدون للهلال جيدًا.. ونسعى عدم السقوط في أخطاء الماضي

الترجي في مواجهة قوية مع الهلال السعودي

من قطر - ماجد جزر

تحدث خليل شمام لاعب الترجي التونسي عن المواجهة المرتقبة أمام الهلال السعودي، في الدور الثاني بمنافسات كأس العالم للأندية المقام في قطر.

الترجي التونسي يواجه نظيره الهلال السعودي، غدًا على ستاد "جاسم بن حمد" بالدوحة بقطر، حيث يسعى الثنائي للصعود إلى الدور نصف النهائي.

وقال شمام في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدينا طموحات كبيرة وهدفنا عدم الوقوع في أخطاء الفترة الماضية والمشاركات السابقة".

وتابع مدافع الترجي: "لدينا عزم كبير لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة أمام الهلال، سنقدم كل ما لدينا ونخوض اللقاء بكل تركيز وقوة".

وأضاف شمام: "نحاول تلافي الأخطاء التي وقعنا بها في مواجهة العين في المشاركة السابقة في كأس العالم للأندية، ولكن هذه المرة يجب أن يكون الشيء مختلف".

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وأردف لاعب الترجي: "درسنا نقاط القوة والضعف بشكل جيد، والهلال فريق قوي وهم يمتلكون هجومًا قويًا، ولكننا نعرف كيف نتصدى لهجماتهم".

الفائز من الترجي والهلال سيواجه فلامينجو البرازيلي، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية حيث يسعى الترجي لتحقيق نتيجة إيجابية.