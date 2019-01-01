خليل جلال: قرار إلغاء هدف الهلال بأحد صحيح

هدف أثار جدلًا واسعًا، خاصة وأنه قد يؤثر على صدارة الهلال للدوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد خليل جلال؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، صحة قرار إلغاء الهدف الذي سجله سوريانو؛ لاعب الهلال، في مرمى أحد، متمنيًا زيادة الوعي لدى الجميع.

وكان الزعيم قد سجل هدفًا في اللحظات الأخيرة من مواجهة أحد إلا أن حكم المباراة قرر إلغائه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، حيث ثبت خروج الكرة خارج الملعب في بداية الهجمة التي انتهت في الشباك.

رئيس لجنة الحكام قال، في تصريحاته لصحيفة "الرياض": "نرجع لتقنية الفيديو بعد كل هدف لمراجعته والتأكد من صحته حتى يأخذ كل فريق حقه، وقرار إلغاء هدف الهلال كان صحيح جدًا".

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وأضاف: "تقنية الفيديو تخدم الرياضة ووجودها إيجابي، خاصة وأننا نكلف حكام عالميين للفيديو، وأغلب القرارات كانت صحيحة، لكن تبقى في الأخير آراء الحكام المحليين محل احترام".

خليل جلال اختتم: "نعلم حجم التنافس الموجود بين الجماهير وبعض الأندية، لذلك نعلن أسماء حكام الفيديو، وكل ما نتمناه أن يزيد الوعي عند الجميع، لأن تقنية الفيديو ناجحة بالنسبة نا في عامها الأول بملاعبنا".

يذكر أن مواجهة الهلال وأحد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

التعادل أشعل ديربي الرياض، حيث قلص الفارق بين الهلال صاحب الصدارة بـ57 نقطة والأهلي الوصيف إلى نقطتين فقط.