خليلودجيتش متألمًا: ما فعله المغاربة هزني بعنف.. وقد أعتزل التدريب!

كلمات حزينة تخرج من المدرب البوسني!

أيام صعبة يعيشها المدرب البوسني وحيد خليلودجيتش بغد ترك منصبه في تدريب المنتخب المغربي قبل أشهر قليلة من خوض أسود الأطلس غمار مونديال قطر 2022، الذي أوصلهم له خليلودجيتش نفسه.

ليست المرة الأولى!

المدرب البوسني لم يحدث هذا معه للمرة الأولى، بل إنه حصل معه في مرتين سابقتين إحداهما مع كوت ديفوار في مونديال 2010 والأخرى مع اليابان في 2018، يقوم بإيصال تلك المنتخبات إلى كأس العالم فيقومون بالاستغناء عن خدماته!.

أمر مؤلم عبر عنه خليلودجيتش بوضوح قائلًا: "كل ما حدث هزني بعنف، وفقًا للإحصاءات فقد كنت أنجح مدرب في تاريخهم، ولكن هذا لا يبدو ذا تأثير، أنا حزين لأن هذا يحدث معي للمرة الثالثة في مشواري، خصوصًا مع ما أبذله من جهد وما أضعه من تركيز، وفي الأخير أنا لا أكترث لما يقوله الناس عني".

قد أعتزل!

وأضاف في تصريحاته لموقع "ريبريزينتاسيجا" البوسني: "حينما يجد المدرب نفسه أمام أشخاص يقولون له من يلعب ومن لا يلعب ثم يذهب إلى كأس العالم، فإنه لا يكون المدرب في ذلك الحالي، احترام اللاعبين له سيختفي في الحال".

وأردف: "لم أعان أبدًا من قلة العروض، تواصل معي 4 منتخبات بخلاف الأندية، ولكن في اللحظة الحالية أنا أريد الراحة وكل شيء قد يحدث في المستقبل، بما في ذلك إنهاء مسيرتي!".