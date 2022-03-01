خليفته كما قال تشافي .. إنييستا ينصح بيدري برسائل "واتساب"

خطف بيدري قلوب جماهير نادي برشلونة الإسباني بفضل الأداء الرائع الذي يقدمه مع "البلوجرانا" في الآونة الأخيرة.

تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، قال في تصريحات بعد مباراة أتلتيك بيلباو في قمة الجولة 26 من الدوري الإسباني عن بيدري: "إنه يذكرني بإنييستا، بالنظر إلى موهبته هو الأفضل في العالم".

أندريس إنييستا، أحد أساطير الجيل الذهبي في برشلونة إلى جانب تشافي وليونيل ميسي، يواصل مسيرته الكروية، ويلعب حاليًا مع فريق فيسيل كوبي الياباني.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت جذور العلاقة بين بيدري وإنييستا، حيث أكدت أن نجم برشلونة الحالي، قال عندما كان لاعبًا في صفوف لاس بالماس: "إنييستا سيكون مثلي الأعلى حتى أموت".

وفي يوم تقديم بيدري لاعبًا في برشلونة، تلقى هدية من إنييستا، كانت عبارة عن مقطع فيديو للترحيب به في "كامب نو".

بيدري رفع التوقعات بالفعل، ولم يكن أحد يتوقع أنه بعد عام ونصف فقط من انضمامه إلى برشلونة ستكون هناك مقارنة بينه وبين إنييستا.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن التواصل بين بيدري وإنييستا قائم بصورة شبه مستمرة في الوقت الحالي.

ويقدم إنييستا نصائح عديدة إلى بيدري، وذلك عبر تطبيق "واتساب" لتبادل الرسائل، وهي النصائح التي يصونها لاعب برشلونة الحالي كالذهب.

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