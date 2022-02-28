"خليفة ريكيلمي" ونجم ريفر .. برشلونة يوجه أنظاره إلى شباب الأرجنتين

يرغب نادي برشلونة الإسباني في مواصلة العمل على مراقبة أبرز النجوم الشباب في كرة القدم بأمريكا الجنوبية، ويوجه أنظاره الآن إلى الأرجنتين.

برشلونة قام خلال الفترة الماضية بعمل جيد في متابعة النجوم الشباب في البرازيل، ويعد قريبًا من ضم أنجيلو جابرييل نجم نادي سانتوس. (طالع لمزيد من التفاصيل)

ومع ظهور جيل جديد يمتلك مميزات رائعة في كرة القدم الأرجنتينية، فإن برشلونة قرر ألا يغفل الأمر، ويحاول الظفر باثنين من نجوم الجيل الجديد.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن برشلونة قرر إرسال مبعوث إلى الأرجنتين، بعد التقارير التي ألقت الضوء على اثنين من نجوم الوسط الشباب.

وعلى وجه التحديد، يريد برشلونة التعمق أكثر في التعرف على موهبة الثنائي، سانتياجو سيمون لاعب ريفر بليت، وماتياس جالارزا لاعب أرجنتينوس جونيور.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن سيمون، 19 عامًا، لاعب وسط يجمع بين القوة والقدرة على اللعب الجماعي، وتحديدًا في محور الوسط.

وحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" فإن قيمة سيمون تبلغ 3.5 مليون يورو، ويمتد عقده مع ريفر بليت حتى ديسمبر 2024.

أما فيما يخص جالارزا، 19 عامًا، فإنه لا يملك نفس الزخم الذي يتمتع به سيمون، لكنه يتمتع بقدرات مميزة على التمرير القصير ويخرج بالكرة جيدًا تحت الضغط، لدرجة أُطلق عليه "خليفة ريكيلمي".

قيمة جالارزا السوقية حسب "ترانسفير ماركت" تبلغ حاليًا 50 ألف يورو فقط، ويمتد عقده حتى ديسمبر 2025.

التقارير عن سيمون وجالارزا مبشرة للغاية، لكن برشلونة يريد التأكد أكثر من صفات الثنائي، وما إذا كانت تتناسب مع ديناميكية وخطط "البلوجرانا".

لكن في الوقت نفسه، فإن برشلونة يخشى المغالاة من الأندية الأرجنتينية في تقدير قيمة النجوم الشباب، خاصة بعدما اضطر مانشستر سيتي الإنجليزي قبل أسابيع قليلة إلى دفع 25 مليون يورو للحصول على خدمات جوليان ألفاريز من ريفر بليت.

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