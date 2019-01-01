خليفة الحمادي : أتمنى رد الجميل للجزيرة وهدفي لقب المدافع الأول

ضمن خيارات الجهاز الفني واللعب بشكل أساسي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر اللاعب الدولي الإماراتي خليفة الحمادي عن سعادته بالتواجد مع نادي الجزيرة الإماراتي خلال الموسم الحالي مؤكداً أنه بوابته للظهور القوي رفقة المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم.

الحمادي صاحب 20 عاماً قال في تصريحاته لصحيفة "البيان" : بداية أتقدم بالشكر إلى إدارة نادي الجزيرة التي منحتني فرصة المشاركة مع الفريق الأول حتى أصبحت ضمن خيارات الجهاز الفني واللعب بشكل أساسي.

ورداً على الهدف الشخصي الذي يتطلع للوصول إليه قال : " أتمنى المواصلة على نفس المستوى وأن أصبح المدافع الأول في نادي الجزيرة".

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الحمادي كان قد شارك رفقة الأبيض الإماراتي في كأس آسيا الأخيرة، وتواجد في مباراة الأبيض أمام المنتخب الأسترالي وقدم مردود طيب رغم قلة خبراته الدولية.

وبالحديث عن الفوز الكبير الذي حققه الجزيرة على العين الإماراتي وقال : الفوز بهذه النتيجة على منافس بحجم العين له مذاق خاص، بالرغم من أنه واقعياً مكسب بثلاث نقاط.

يُذكر أن نادي الجزيرة يحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 37 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدر نادي الشارقة.