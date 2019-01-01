جوائز مالية استثنائية في خليجي 24 - مليون دولار الفارق بين السعودية والبحرين

العمل باللائحة السابقة سيعود بداية من خليجي 25

كشف اتحاد كأس الخليج لكرة القدم عن الجوائز المالية للمنتخبات التي شاركت في النسخة الـ24 من البطولة، مؤكدًا أنها استثنائية.

المنتخب البحريني توج أمس الأحد، بطلًا لخليجي 24 بعدما تغلب على المنتخب السعودي بهدف وحيد، سجله محمد الرميحي في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وأوضح اتحاد الخليج أن جوائز البطولة بلغت قيمتها 11 مليون دولار، موضحًا أن هذه القيمة لن تتكرر في النسخ المقبلة، إنما تم تخصيصها بصورة استثنائية للنسخة الـ24، مقدمة من اللجنة المنظمة في قطر.

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الاتحاد الخليجي أشار إلى أن البحرين حصلت على ثلاثة ملايين دولار كونها البطل، فيما حصلت السعودية على مليوني دولار كوصيف، أما بقية المنتخبات التي ودعت من الدور الأول فحصل كل منها على مليون دولار.

وأكد الاتحاد أنه سيتم العمل باللائحة المالية السابقة للبطولة في النسخ المقبلة، والتي تنص على أن يحصل البطل على مليون دولار، والوصيف على نصف مليون دولار.

يذكر أن البحرين حققت اللقب لأول مرة في تاريخها بعد 50 سنة عجاف، بينما كانت السعودية قد توجت بطلًا لكأس الخليج ثلاث مرات من قبل.

وجاء تأهل الأخضر إلى النهائي بعدما أقصى أصحاب الأرض منتخب قطر بالفوز عليه بهدف وحيد، سجله عبد الله الحمدان.

أما البطل فتأهل بالفوز أمام العراق في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافان بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.