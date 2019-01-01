رينارد: المهمة أمام قطر صعبة، لكننا نسعى للقب وسنكون جاهزين للمباراة

السعودية تأهلت لنصف نهائي خليجي 24

أكد هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودي أن مواجهة قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي 24 لن تكون سهلة أبدًا، لكن مشددًا في نفس الوقت أن هدفهم هو الفوز باللقب وسيكونون جاهزين تمامًا لمواجهة بطل آسيا 2019.

الأخضر كان قد هزم نظيره العُماني في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة خليجي 24 بهدفين دون رد، ليصعد للمربع الذهبي متصدرًا لمجموعته.

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المدرب الفرنسي أبدى سعادته بتطور أداء المنتخب السعودي ونجاحه في إنهاء المجموعة متصدرًا لها رغم خسارته اللقاء الأول أمام الكويت.

مضيفًا في تصريحاته عقب اللقاء "سعادتنا كبيرة بعد نجاحنا في الصعود لنصف النهائي في صدارة المجموعة، نحن ماضون لتحقيق الهدف الذي أتينا من أجله".

"أيقنا بعد الخسارة أمام الكويت أن المهمة لن تكون سهلة، لكني في نفس الوقت أؤمن بقدرات اللاعبين وأثق بحضورهم الفني والذهني وهذا ما تأكد أمام البحرين وعُمان".

تابع حول موجهة العنابي "منتخب قطر قوي ومنظم وبطل آسيا، تنتظرنا مباراة قوية وليست سهلة أمامه، لكننا سنكون جاهزين للقاء وللمواصلة نحو هدفنا وهو الفوز باللقب".

وكان منتخب السعودية قد بدأ البطولة بصورة سلبية بالخسارة أمام الكويت، لكنه ظهر بصورة أفضل وحقق انتصارًا مهمًا على البحرين ومن ثم لعب اليوم أفضل مبارياته وهزم عُمان 3-1.

المثير أن الأمر ذاته ينطبق على منافسهم القادم في نصف النهائي، إذ بدأت قطر البطولة بالخسارة المفاجئة من العراق لكن العنابي استرد وعيه بالفوز على اليمن ومن ثم لعب أقوى مبارياته اليوم وهزم الإمارات في مباراة حاسمة على بطاقة الصعود للمربع الذهبي.