رسميًا | الاتحاد القطري يُعلن نهاية مشوار بسام الراوي في خليجي 24

اللاعب القطري تعرض لإصابة خلال مواجهة العراق

أعلن الاتحاد القطري رسميًا تعرض مدافع المنتخب بسام الراوي لكسر في ساقه خلال مواجهة العراق في افتتاح بطولة كأس الخليج 24 ، وهو اللقاء الذي انتهى بخسارة قطر بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان الراوي قد غادر المباراة في شوطها الثاني بعد تعرضه لإصابة بدت صعبة للغاية، وقد أعلن الاتحاد عبر حسابه الرسمي على تويتر حاجة اللاعب لعملية جراحية وانتهاء مشواره في بطولة كأس الخليج 24.

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المدافع صاحب الـ21 عامًا وُلد في العاصمة العراقية بغداد ولكنه اختار اللعب لمنتخب قطر ويُعد من عناصره الأساسية مؤخرًا، وقد خاض معه 21 مباراة وسجل هدفين وكان من نجوم بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات التي تُوج العنابي بلقبها، وقد خاض جميع مباريات البطولة باستثناء نصف النهائي أمام أصحاب الملعب.

اصابة لاعب منتخبنا بسام الراوي بكسر في الساق ويحتاج لتدخل جراحي وسيغيب عن مشوار البطولة

ماتشوف شر يا بطل #منتخب_قطر #خليجي24 pic.twitter.com/Z7AUQ7raIr — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 26, 2019

يُشار لأن بطولة كأس الخليج 24 انطلقت اليوم في قطر، وكانت البداية بانتصار العراق على أصحاب الملعب، ومن ثم حقق المنتخب الإماراتي انتصارًا منطقيًا على اليمن بثلاثة أهداف دون رد أحرزها جميعًا نجمه وهدافه التاريخي علي مبخوت.

وقد تصدر مهاجم الجزيرة صدارة هدافي البطولة منذ اليوم الأول، ويُطارده محمد قاسم صاحب هدفي العراق ضد قطر.