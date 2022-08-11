خلية نحل في برشلونة من أجل تسجيل الصفقات.. 48 ساعة حاسمة و4 لاعبين يحلون الأزمة

تفاؤل في النادي الكتالوني رغم تعقد الأزمة

ساعات حاسمة يمر بها تاريخ برشلونة وحاضر موسمه الاستثنائي الذي أبرم فيه العديد من الصفقات الرائعة في الميركاتو الصيفي، ولكن تظل مسألة قيد اللاعبين الجدد وكذلك الذين أبرمت عقود جديدة معهم هي العائق الوحيد.

رغم ذلك، تصف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الأجواء في برشلونة بالمتفائلة، حتى في ظل أزمة قيد اللاعبين تلك.

48 ساعة حاسمة

فقبل 48 ساعة من مطلع الموسم الكروي بالنسبة للفريق الكتالوني الذي يواجه بعد غد رايو فاييكانو في افتتاحية مباريات الفريق في الدوري الإسباني، لا تزال قيود اللوائح المتعلقة بتسجيل اللاعبين الجدد محل شك كبير.

برشلونة في حاجة لدفعة مادية إما ببيع أحد نجومه أو التخلص من فارق رواتب يعتقد أنه يجب أن يصل لحدود 40 مليون يورو.

4 لاعبين يحلون الأزمة

4 حالات في الوقت الراهن مطروحة على الطاولة، الأولى هي حالة فرينكي دي يونج بلا شك، النجم الهولندي الذي يوجد وكلاؤه في برشلونة مطالب إما بقبول عرض تشيلسي والرحيل مقابل 80 مليون يورو، أو قبول اقتطاع جزء كبير من راتبه، خياران يرفضهما الهولندي إلى الآن.

حالة أخرى تتمثل في بيير إيميريك أوباميانج، الجابوني الذي لم يكن في الحسبان أن يتركه برشلونة يرحل، ولكن ظروف التسجيل جعلته خيارًا على الطاولة، ويبدو تشيلسي أيضًا أبرز المهتمين لإعادة الجابوني إلى البريميرليج وكذلك إلى العمل مع مدربه السابق في دورتموند توماس توخيل.

حالة ثالثة تتمثل في الدنماركي مارتن برايثوايت، الذي قيل له بوضوح منذ أشهر إنه ليس في خطط تشافي هيرنانديز للموسم المقبل، ولكنه أصر على إبقاء الأمور إلى خط النهاية للحصول على أكبر مكاسب مادية من بقائه في صفوف البلوجرانا.

ثم تأتي حالة ممفيس ديباي المرشح للانتقال إلى يوفنتوس، إلا أن المقابل للصفقة لا يزال محل خلاف بين الناديين حتى الوقت الراهن.

ساعات حاسمة بالفعل، حتى لو كان برشلونة قد أعلن أمس تفعيل الرافعة الرابعة التي أدرت على النادي 100 مليون يورو من خلال بيع حصة إضافية من استوديوهات برشلونة.

بدأ كل من الرئيس جوان لابورتا ونائبه رافا يوستي العمل مبكرًا للغاية في مكاتب برشلونة اليوم من أجل إتمام ما يمكن إتمامه كي يتمكن برشلونة من قيد صفقاته الجديدة.