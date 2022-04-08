خلف رونالدو .. تحديد راتب محمد صلاح في عقده الجديد مع ليفربول

أصبح تجديد النجم المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول مسألة وقت، بعدما شهدت المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الماضية انفراجة كبيرة.

وتعطلت المفاوضات بين الطرفين مؤخرًا، بسبب مطالبات المادية المرتفعة من جانب محمد صلاح، حيث أكدت بعض التقارير على أن اللاعب المصري يفكر في الرحيل عن ليفربول.

لماذا حدثت انفراجة في مفاوضات ليفربول وصلاح؟

وفقًا لصحيفة ميرور فإن صلاح على وشك الاتفاق على عقد جديد من شأنه أن يجعله ينهي مسيرته في آنفيلد، حيث يبدو أن الريدز والمصري قد توصلوا إلى مبلغ مادي يرضي الطرفين.

ويضيف التقرير أن مسؤولي ليفربول قد تركوا خائفين من الأسوأ بعد النكسة الأخيرة في المحادثات مع صلاح، حيث كان هناك قلق من أن ينتهي به الأمر إلى إنهاء عقده في صيف 2023 ويغادر بصفته لاعبًا حراً.

يُذكر أن التقارير كانت تؤكد على أن صلاح يطلب الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني إسبوعيًا، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع ليفربول. اقرأ التفاصيل

ما الجديد في مسألة تجديد صلاح لعقده مع ليفربول؟

وأكدت صحيفة ميرور على أنه من المنتظر أن يوقع صلاح على عقد جديد مع ليفربول، خلال الفترة القادمة، ليستمر داخل أنفيلد مدة أطول.

وأضافت الصحيفة أن صلاح سيقوم بالتوقيع على عقد بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليضمن البقاء في أنفيلد.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي على تجديد عقد صلاح خلال الفترة القادمة من جانب ليفربول الإنجليزي، بعد أن يقوم اللاعب المصري بالتوقيع على العقد.

صلاح يتساوى مع دي بروينه وخلف رونالدو

وبهذا الراتب، سيكون صلاح في المركز الثاني في قائمة الأعلى أجرًا بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو يتصدر القائمة براتب قدره 510 ألف يورو أسبوعيًا يحصل عليه من نادي مانشستر يونايتد.

ويأتي في المركز الثاني النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، براتب 400 ألف جنيه إسترليني، ليتساوى معه محمد صلاح بنفس الراتب في عقده الجديد.

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