خلفان يتحدث عن تعادل الشارقة أمام عجمان

الشارقة يهدر نقطتين في مشواره بالدوري

تحدث محمد خلفان لاعب الشارقة الإماراتي عن التعادل أمام نظيره عجمان، إيجابيًا، بهدف لكل فريق في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

الشارقة يسعى للحفاظ على البطولة خلال الموسم الحالي بعد التتويج بها النسخة الماضية، بعد غياب طال طويلًا بدون الصعود على منصة التتويج.

وقال خلفان في تصريحات تلفزيونية: "التعادل أفضل من الهزيمة، والحمد لله على النقطة، ولم نستهان بالخصم مطلقًا وقدمنا ما بوسعنا".

وأضاف: "فريق الصدارة يجب أن يحافظ على كل نقطة في مشواره بالدوري، ولكن هذه هي كرة القدم مباريات تقدمها بشكل مميز ومباريات لا".

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واختتم تصريحاته: "الغيابات لا تؤثر علينا وقدمنا كل ما لدينا في المباراة، والمتواجدين تمكنوا من سد ثغرات الغائبين، ولكن النقطة أفضل من لا شيء".