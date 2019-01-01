خلفان مبارك لـ"جول": لم أكن أتوقع الفوز بالجائزة ونعد جماهير الجزيرة بالكثير

خلفان مبارك يفوز بجائزة أفضل لاعب إماراتي بدوري الخليج العربي

كتب: عبده الليثي متابعة: خالد الحربي وصبري السيد

تحدث خلفان مبارك لاعب الجزيرة الإماراتي، عن تتويجه بجائزة أفضل لاعب "إماراتي" في بطولة دوري الخليج العربي.

وأقيمت الحفل مساء الجمعة، للكشف عن الفائزين بجوائز الأفضل بالموسم الحالي من دوري الخليج العربي والذي توج به الشارقة.

وقال خلفان مبارك في تصريحات خاصة لـ"جول": "سعيد جدًا بالجائزة ولم أكن أتوقع التتويج بها، كنت أتوقع أن أكون مرشحًا فقط".

وأضاف: "الجائزة هي تتويج للعمل الجماعي للفريق ككل وليس لي أن فقط، وأنا راض عن المستوى الذي قدمته مع الجزيرة في الموسم الحالي".

واختتم خلفان تصريحاته قائلًا: "الموسم المقبل نعد جماهير الجزيرة بالعمل والإصرار دائمًا للتتويج والمنافسة القوية على البطولات".

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ونجح الشارقة في حسم بطولة دوري الخليج العربي قبل انتهاء المنافسات، حيث كان أهلي دبي يلاحقه أملًا في التعثر بالأمتار الأخيرة بالدوري.