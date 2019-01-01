خلفان مبارك أفضل لاعب "إماراتي" في دوري الخليج العربي

جوائز دوري الخليج العربي الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة المحترفين لدروي الخليج العربي، عن الفائزين بجوائز الأفضل في الموسم الحالي من البطولة وحسم اللقب لصالح الشارقة.

توج خلفان مبارك لاعب الجزيرة، بجائزة أفضل لاعب محلي في دوري الخليج العربي الإماراتي، في الموسم الحالي بعد حسم الشارقة لقب البطولة الأسبوع الماضي.

الشارقة تمكن من تحقيق البطولة بعد الفوز على الوحدة في الجولة قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي.

وأنطلقت الحفل في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت الإمارات لاختيار الأفضل في دوري الخليج العربي.

وكان ثلاثة لاعبين تنافسوا على الجائزة وهم علي مبخوت وخلفان مبارك من الجزيرة، وأحمد خليل من شباب الأهلي.