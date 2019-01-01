خلفان الرميثي: الإمارات ضد فكرة نقل مونديال 2022 من قطر

الإمارات تدعم قرار إقامة كأس العالم 2022 في قطر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، على أن الإمارات لا تسعى لنقل بطولة كأس العالم 2022 من دولة قطر.

الرميثي قال خلال تواجدع في قمة القيادات الرياضية العالمية في أبو ظبي: "أنا سعيد بإقامة كأس العالم بالمنطقة العربية، وندعم البطولة ولسنا مع نقلها من دولة قطر".

رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية تابع: "إقامة بطولة كأس العالم في آسيا، سيمنح القارة عددًا أكبر من المقاعد، لأن لدينا العديد من الفرق التي تستحق المشاركة بالمونديال".

خلفان الرميثي أردف: "الإمارات والمملكة العربية السعودية، لديهما استادات كبيرة ورائعة، ويمكنهما استضافة أي حدث".

#الهلال بات قريبًا من تجديد عقده مع محمد البريك الظهير الأيمن للفريق، لمدة 3 مواسم قادمة، حسبما ذكرت الصحف السعودية.🔴🔵 pic.twitter.com/1enVC8UTE2 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 30, 2019

واستطرد قائلًا: "الكرة الآسيوية تمتلك القدرة على أن تكون في حالة أفضل، لأن القارة تمتلك اقتصادًا متينًا وبنية أساسية رائعة، ويجب علينا التركيز لتخريج أجيال قادرة على المنافسة عالميًا".

وتحدث عن خروج منتخب الإمارات من كأس آسيا 2019، حيث قال الرميثي: "نشعر بالرضا عن ما قدمه المنتخب في كأس آسيا، بالصعود إلى المربع الذهبي، رغم الظروف وغياب أكثر من لاعب مؤثر".

المنتخب الإماراتي خسر من نظيره القطري بأربعة أهداف دون رد، في نصف نهائي كأس أمم آسيا المقامة بالإمارات.