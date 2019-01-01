خلدون المبارك ينهي الجدل حول مستقبل جوارديولا مع سيتي

مدير مجموعة سيتي يبعث رسائل مطمئنة لمشجعي النادي

وضع رئيس مجموعة سيتي لكرة القدم خلدون المبارك، حدًا للشائعات المتداولة حول مستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي في المرحلة القادمة.

ورغم أن عقد المدرب الكاتالوني، ما زال ممتدًا حتى منتصف العام بعد القادم، إلا أن وسائل الإعلام البريطانية بدأت تُشكك في استمراره مع النادي لموسم آخر.

ويعيش بيب موسمه الرابع في القيادة الفنية للنادي السماوي، وهي تقريبًا نفس الفترة التي قضاها مع ناديه الأسبق برشلونة، لكن في الآونة الأخيرة، تضاعفت الشائعات والأنباء حول إمكانية عودته إلى بايرن ميونخ، ليتولى القيادة الفنية بشكل دائم، بعد انتهاء دور المدرب المؤقت هانز فليك.

وردًا على هذه الشائعات، قال رجل الأعمال الإماراتي "لدى بيب رصيدًا لا يصدق مع هذه المجموعة، وإذا أردنا التحدث عن إنجازاته سنحتاج ساعات للتحدث عنها".

وأضاف "لكني أعتقد كشخص وكصديق، أنه كان جزءًا أساسيًا مما نجحنا في تحقيقه خلال السنوات الثلاث الماضية. ما أعرفه أنه ملتزم لأبعد حد، ونحن ملتزمون به، وقد شاهدت مقابلته قبل يومين".

وتابع "لدينا بيئة رائعة، والأشخاص من حوله والفريق الحالي وعلاقتي بهم تعتبر بيئة مواتية للنجاح سواء بالنسبة له أو لجميع المعنيين، لذلك لست قلقًا من التزامه، وأتطلع لاستمراره معنا لسنوات".

من جهة أخرى، سُئل عن مستقبل النجم الإنجليزي رحيم سترلينج، فأجاب "أنا سعيد بما يقدمه رحيم في آخر عامين، لقد تطور كلاعب ، لكن الأهم من ذلك أنه كان استثنائيًا. لقد كان قائدًا داخل وخارج الملعب، وأيضًا قائدًا لمنتخبه، وأنا سعيد للغاية من أجله لأنه شخص رائع ويمتلك موهبة حقيقية".