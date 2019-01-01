خلاف جديد بين روبياليس وتيباس - برشلونة يفتتح الدوري يوم الجمعة

تعرف على مواعيد أول أيام الليجا الموسم المقبل

قررت رابطة أندية الدوري الإسباني افتتاح مباريات الليجا لموسم 2019-2020 بمواجهة بين أتلتيك بلباو وبرشلونة يوم الجمعة 16 أغسطس المقبل.

الرابطة أعلنت جدول مباريات الليجا للموسم الجديد بما في ذلك مواعيد الكلاسيكو والجولات المختلفة.

وقالت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية إنّ الرابطة ستصدر المواعيد النهائية لمباريات الجولة الأولى الأسبوع المقبل، إلا أنّ الخطة الحالية تشمل انطلاق الليجا يوم الجمعة 16 أغسطس بمواجهة في "سان ماميس" بين أتلتيك بلباو وبرشلونة في التاسعة مساءً بتوقيت مدريد.

وأشارت إلى أنّه من المرجح خوض 4 مباريات يوم السبت ومثلهم يوم الأحد لتتبقى مباراة واحدة يوم الإثنين.

وكان لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، قد أعلن في وقت سابق عدم خوض أي مباراة يوم الإثنين في الليجا لموسم 2019-2020 مع إمكانية إلغاء لقاءات الجمعة أيضًا والاكتفاء بخمس مباريات يوم السبت ومثلهم يوم الأحد.

برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين بينما ريال مدريد يسعى لحصد البطولة بعد تعزيز الفريق وصرف نحو 300 مليون يورو في سوق الانتقالات.