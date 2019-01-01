النتائج المباشرة
الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

خلاف بين توخيل والخليفي بسبب رابيو

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
رابيو قرر الرحيل عن بي إس جي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية فرنسية أن هناك خلاف يدور بين ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، ومدرب الفريق توماس توخيل بسبب اللاعب أدريان رابيو.

ورفض رابيو تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري، مما يعني رحيله مجاناً بحلول نهايته.

وأفادت "آر إم سي" أن توخيل عازم على إعادة رابيو لصفوف الفريق مرة أخرى في حال عدم التعاقد مع لاعب خط وسط في انتقالات يناير الجارية.

اختيارات المحررين

ليفربول يرسل كشافيه لمراقبة نجم لاتسيو

هيجواين يرد على شائعات انضمامه لتشيلسي

وكان رابيو قد خرج من حسابات توخيل في الأسابيع الأخيرة، وتحدثت الصحافة أن سبب الاستبعاد هو قرارات الخليفي كعقاب للاعب على عدم تجديد عقده.

وقال التقرير إن الخليفي يرفض فكرة إعادة رابيو لصفوف الفريق لكونه لا يزال غاضب من قرار اللاعب بالرحيل.

وأشار توخيل في أكثر من مناسبة لحاجته للاعب خط وسط قادر أن يشارك مباشرة مع الفريق في اللقاءات المقبلة.

ويخوض بي إس جي حالياً معسكراً إعدادياً في قطر استعداداً لمنافسات الدور الثاني، وغاب عنه رابيو لأسباب شخصية، بحسب التقارير.

الموضوع التالي:
نابولي يدخل سباق ضم خاميس رودريجيز
الموضوع التالي:
جاتوزو يعتدي على صحفي بعد عودته من جدة
الموضوع التالي:
رابطة جماهير المنتخب الإماراتي تدعم السعودية أمام قطر
الموضوع التالي:
رسميًا | ليدز يتعاقد مع حارس ريال مدريد
الموضوع التالي:
إنتر يكرر تجربة جوليو سيزار مع كييفو
إغلاق