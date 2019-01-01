خلاف بين توخيل والخليفي بسبب رابيو

رابيو قرر الرحيل عن بي إس جي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية فرنسية أن هناك خلاف يدور بين ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، ومدرب الفريق توماس توخيل بسبب اللاعب أدريان رابيو.

ورفض رابيو تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري، مما يعني رحيله مجاناً بحلول نهايته.

وأفادت "آر إم سي" أن توخيل عازم على إعادة رابيو لصفوف الفريق مرة أخرى في حال عدم التعاقد مع لاعب خط وسط في انتقالات يناير الجارية. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وكان رابيو قد خرج من حسابات توخيل في الأسابيع الأخيرة، وتحدثت الصحافة أن سبب الاستبعاد هو قرارات الخليفي كعقاب للاعب على عدم تجديد عقده.

وقال التقرير إن الخليفي يرفض فكرة إعادة رابيو لصفوف الفريق لكونه لا يزال غاضب من قرار اللاعب بالرحيل.

وأشار توخيل في أكثر من مناسبة لحاجته للاعب خط وسط قادر أن يشارك مباشرة مع الفريق في اللقاءات المقبلة.

ويخوض بي إس جي حالياً معسكراً إعدادياً في قطر استعداداً لمنافسات الدور الثاني، وغاب عنه رابيو لأسباب شخصية، بحسب التقارير.