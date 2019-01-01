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الدوري الإنجليزي الممتاز

خلاف بين قدامى اللاعبين على قدرات سولشار

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إينس يرى أنه ليس الرجل المناسب..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى بول إينس لاعب آرسنال السابق اعتقاده بأن نجاح أولي جونار سولشار المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد لا يعني أنه الرجل المناسب.

 

وقال إينس:"النتائج جيدة ولكن هذا لا يعني أن أولي هو الرجل الصحيح للمهمة".

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وأضاف:"كان بإمكاني أن آتي وأحقق نفس الشيء. أيضاً كان بمقدور ستيف بروس فعل الشيء نفسه".

وتابع:"أي شخص كان يمكنه أن يحقق ما حققه، لم يكن شيئاً صعباً أن تمنح هؤلاء اللاعبين الحرية وأن تحسن حالتهم المزاجية".

على الناحية الأخرى عارض ستيفن وارنوك مدافع ليفربول السابق هذا الرأي، والذي كان قد تدرب تحت قيادة إينس في بلاكبرن.

وقال وارنوك:"لا أعتقد أن أي شخص كان بمقدوره فعل الشيء نفسه. أعتقد أنه قام بقرارات كبيرة".

يذكر أن سولشار فاز بأول 8 مباريات على التوالي في جميع المسابقات، وهي السلسلة التي توقفت بالتعادل أمام بيرنلي، دون هزيمة حتى الآن.

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