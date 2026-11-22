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يبحث بايرن ميونخ عن حارس مرمى احتياطي جديد، ويبدو أن لوريس كاريوس من بين المرشحين. والآن علّق على الشائعات.

لم يكترث حارس المرمى لوريس كاريوس، لاعب شالكه 04 الصاعد إلى البوندسليجا، بالشائعات حول انتقاله المحتمل إلى بايرن ميونخ في الصيف. وقال ابن الـ33 عامًا عقب التعادل 0-0 أمام شتوتجارت: «قرأت ذلك في المنزل، لكن هذا ليس الوقت المناسب على الإطلاق للتعليق على أي تكهنات. لم أتحدث مع أحد، ولست على تواصل مع أحد».

وكان اسم كاريوس قد طُرح خلال الأسبوع كحارس احتياطي محتمل في ميونخ. وإلى جانب كاريوس، الذي اختير مجددًا «رجل المباراة» أمام شتوتجارت، تُطرح أيضًا أسماء أوليفر باومان حارس هوفنهايم، وكيفن تراب حارس باريس إف سي، وبيرند لينو حارس فولهام، كمرشحين محتملين لمركز الحارس خلف يوناس أوربيج، في حال قرر مانويل نوير إنهاء مسيرته في الصيف.

وصرّح كاريوس لشبكة سكاي: «عملي اليومي هنا يتطلب ما يكفي من الجهد. أشعر براحة كبيرة في شالكه وأستمتع كثيرًا باللعب هنا. لدينا الكثير من الأهداف في الأسابيع المقبلة، ولهذا ينصبّ تركيزي الكامل عليها». وأضاف أنه «لأمر رائع جدًا جدًا أن أقف في المرمى هنا أمام المدرج الشمالي. يمكن للمرء أن يشعر بالفخر حقًا».

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لوثار ماتيوس: لا نفي من لوريس كاريوس

لكن النفي القاطع يبدو مختلفًا بالنسبة إلى لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية. «لو كان الأمر مجرد شائعة، لكان بإمكانه أن يقول: "إنها مجرد شائعة"». وأضاف ماتيوس بصفته محللًا تلفزيونيًا لدى سكاي: «لكنه لم يفعل ذلك. ثم إن النادي لا يتحدث مباشرة مع اللاعب، بل مع وكلاء أعماله».

وتابع أنه «يعتقد أيضًا أن هناك اتصالًا ما بطريقة أو بأخرى مع وكلاء أعماله، لأن بايرن يبحث، وهذا ليس سرًا، عن حارس ثانٍ جديد للسنوات المقبلة يتمتع بالخبرة والنضج والجودة»، وختم ماتيوس: «ولوريس كاريوس يتناسب مع هذه الصورة».

وفي وقت سابق، أبدى ماتياس تيلمان، رئيس مجلس إدارة شالكه، هدوءًا إزاء أي محاولات محتملة من النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب لاستقطاب حارسه. وقال تيلمان لصحيفة WAZ: «أنا مطمئن تمامًا، ويمكنني القول بثقة: من الأفضل أن تكون الحارس الأول في شالكه، على أن تكون مجرد بديل في مكان آخر».