خطوة واحدة وشرط قوي .. جارسيا على أعتاب النصر

يبدو أن نادي النصر اقترب من حسم تعاقده مع الفرنسي رودي جارسيا، من أجل تدريب الفريق الأصفر مع بداية الموسم المقبل، خلفًا للأرجنتيني ميجيل روسو المدرب الحالي.

وينتهي عقده روسو مع نادي النصر خلال شهر مايو المقبل، وهو الأمر الذي دفع إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر، للبحث عن مدرب جديد يقود الفريق.

النصر فاوض أكثر من مدرب للتعاقد معه

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن نادي النصر دخل في مفاوضات مع أكثر من مدرب، أبرزهم البرتغالي جورج جيسوس والفرنسي رودي جارسيا، والأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وانتشرت بعض الأنباء حول اقتراب نادي النصر من التعاقد مع جيسوس في وقت سابق، وهو الأمر الذي أكده وكيل أعماله، بأنه قريب من تدريب العالمي.

التقارير أكدت أيضًا على أن جارسيا كان قد وضع شرطًا من أجل التعاقد مع النصر، وهو فسخ عقده حال تلقيه عروضًا من أوروبا مستقبلًا.

كيف اقترب جارسيا من تدريب النصر؟

الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي كشف عن اقتراب رودي جارسيا من تدريب نادي النصر، بعد مفاوضات دامت بين الطرفين خلال الأشهر الماضية.

وكتب جاليتي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "لا مفاجأة، رودي جارسيا على بُعد خطوة واحدة من أن يُصبح مدربًا جديدًا للنصر الموسم القادم".

رودي تابع: "هناك شرط مهم: إذا فشل النادي السعودي في التأهل إلى دوري أبطال آسيا، فسيكون له الحق في إنهاء العقد".

🚨✅ No surprise from March 13: Rudi #Garcia is one step away from become the new #AlNasr manager for the next season.



⚠️📝 There's an important clause: if the 🇸🇦 club will fail the qualification for the #AFCChampionsLeague, he will have the right to terminate the contract. 🐓⚽ https://t.co/ca764WtPsC — Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 30, 2022

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