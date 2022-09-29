خطوة واحدة تُحدد موقف رومارينيو النهائي من كلاسيكو النصر

هل يلحق رومارينيو بمواجهة الكلاسيكو أمام النصر؟

كشفت تقارير صحفية، عن موقف البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، مهاجم فريق نادي الاتحاد، من مواجهة الكلاسيكو أمام النصر.

الاتحاد يواجه النصر في كلاسيكو مُلتهب

يستعد فريق نادي الاتحاد للحلول ضيفًا على نظيره النصر، مساء يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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Shahid Shahid

وعلى الرغم من أن المباراة في بداية الدوري، إلا أنها ستكون مُلتهبة وقوية بين الفريقين، في ظل الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية.

وهناك صراع بين ناديي الاتحاد والنصر في قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، كما أن المباراة تعد تحدي خاص للفرنسي رودي جارسيا والبرتغالي نونو سانتو مدربا الفريقين.

ما هي الخطوة التي ستحدد موقف رومارينيو من الكلاسيكو؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن مشاركة رومارينيو في مباراة الكلاسيكو أمام النصر، مرهونة بدخوله التدريبات الجماعية اليوم الخميس، أو قبل المواجهة بـ48 ساعة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي يواصل الجلسات التأهيلية المكثفة من أجل اللحاق بالمواجهة، حسب البرنامج المعد له من قبل الجهاز الطبي، إذ بدأ لمس الكرة والجري بها في تدريبات الفريق أمس الأول بشكل انفرادي.

رومارينيو الذي يعاني من إصابة منذ مواجهة الخليج بالجولة الرابعة ضمن دوري روشن، يخضع إلى جلسات كهربائية على موضع الإصابة في العضلة الخلفية، لتسريع وتيرة العلاج للحاق بالكلاسيكو.

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