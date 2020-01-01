خطوة واحدة تفصل كلوب عن معادلة رقم أسطورة ليفربول ومُلهم أنفيلد

مواجهة هامة جداً للمدرب الألماني ضد وست هام

تعبر صورة بوب بيزلي، من أشهر المشاهد في ملعب أنفيلد معقل ليفربول، والتي غابت الفترة الأخيرة بسبب غياب الجماهير عن الملاعب خلال أزمة كورونا.

صاحب هذه الصورة، يعتبر من أبرز عظماء الريدز على مدار التاريخ، حيث حقق العديد من الألقاب والأرقام القياسية للنادي الإنجليزي.

أحد أهم الأرقام التي حققها بيزلي، كان بعدم تعرضه للخسارة على ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي لمدة 63 مباراة متتالية، في الفترة من فبراير 1978 وحتى ديسمبر 1980.

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المدرب الألماني يورجن كلوب، أصبح على بعد خطوة واحدة من معادلة رقم المدرب الراحل، عندما يستضيف فريقه وست هام، مساء اليوم، السبت على أرض الريدز.

ويأتي ذلك بعدما نجح كلوب في قيادة ليفربول لتفادي الخسارة على أرضه لمدة 62 مباراة متتالية في البريميرليج حتى الآن.

الفريق نجح في تحقيق الفوز 51 مرة، تعادل في 11 مباراة، وانتصر في 28 مواجهة في آخر 29 مباراة لعبها على أرضه حتى الآن.

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ومن المتوقع أن تكون المهمة صعبة على ليفربول، نظراً للحالة الجيدة التي يعيشها وست هام تحت قيادة المدرب ديفيد مويس، بعدم تعرضه للخسارة في آخر 4 مباريات هذا الموسم.

جدير بالذكر أن بيزلي نجح في تحقيق 6 بطولات دوري إنجليزي مع ليفربول، و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و3 بطولات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، و6 ألقاب سوبر محلي.