خطوة واحدة تفصل الاتحاد من استخراج الكفاءة المالية

كشف الإعلامي الرياضي ماجد هود، عن أن هناك خطوة واحدة أمام نادي الاتحاد، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية، قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لكي يتمكن النادي من قيد لاعبين جدد.

ويعاني الاتحاد من بعض الديون خلال الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يهدده بحرمانه من الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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ونشر ماجد هود عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها عن خطوة واحدة أمام الاتحاد من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

هود كتب تغريدة جاء فيها: "في الاتحاد، رواتب لاعبين وعاملين تفصل الاتحاد لاستخراج الكفاءة، ولم تُسجل أي قضية قبل شهر 9 حتى اللحظة، ولا تزال المراجعات مستمرة، القيمة ليست سهلة والعمل متواصل".

وتعمل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الوقت الحالي، على حل جميع أزمات العميد، والتي يعد أبرزها الديون المستحقة على النادي خلال الفترة الحالية.

في #الاتحاد..



• رواتب لاعبين وعاملين تفصل الاتحاد لاستخراج الكفاءة ولم تسجل أي قضية قبل شهر ٩ (حتى اللحظة) ولا تزال المراجعات مستمرة.. القيمة ليست سهلة والعمل متواصل.. pic.twitter.com/urCIbjN51O — ماجد هود (@majed_ma_10) November 21, 2021

وكان نادي الاتحاد قد حُرم من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، بسبب عدم حصوله على الرخصة الآسيوية، بسبب الديون المستحقة على النادي من رواتب لاعبين وقضايا مستحقات قديمة على النادي.