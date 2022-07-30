خطوة نحو النصر؟ برشلونة يتخذ قرارًا بشأن بيانيتش

هل ينتقل اللاعب البوسني إلى النصر؟

يبدو أن البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، قد ينتقل إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد اتخاذ النادي الكتالوني قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله.

ما هو قرار برشلونة بشأن بيانيتش؟

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن أن نادي برشلونة اتخذ قرارًا بالتخلص من بيانيتش خلال الصيف الجاري، بسبب الراتب المرتفع الذي يحصل عليه حاليًا.

ووصلت إلى برشلونة العديد من العروض، والموافقة على أحدهم سيجعل النادي الإسباني يوفر أكثر من 12 مليون يورو في الموسم الواحد "قيمة راتب بيانيتش".

وسيحسم نادي برشلونة مصير بيانيتش بشكل نهائي خلال الأسبوع الجاري، بالرغم من حاجة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز له الموسم المقبل، لأنه يناسب طريقة لعبه.

وأمام بيانيتش خيار من 2، إما الرحيل عن برشلونة والانتقال إلى فريق آخر، أو تعديل عقده وتخفيض راتبه، ليتماشى مع سياسة الرواتب الجديدة في برشلونة.

ما هو موقف بيانيتش من عرض النصر؟

الإسباني روجر بروس بيريرا، الصحفي السابق في صحيفة "سبورت"، المقربة من برشلونة، كشف عن تفاصيل جديدة تخص انتقال بيانيتش إلى النصر.

وكتب بيريرا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بيانيتش وافق على الانتقالات إلى النصر".

وأضاف: "النادي السعودي يريد التعاقد مع البوسني بعد طلب من المدرب رودي جارسيا".