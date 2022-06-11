خطوة للأمام .. الأهلي يقترب من شهادة الكفاءة المالية

حل لأزمة مهمة في الأهلي

أفادت تقارير قادمة من السعودية بقيام الأهلي بتسديد مستحقات لاعبيه، الأمر الذي يقربه خطوة جديدة من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وكانت وزارة الرياضة قد كشفت قبل أيام عن التزامات الأندية المالية، وجاء الأهلي في الطليعة بمبلغ 48 مليونًا، ومجموع ضخم فيما يخص رواتب للاعبين يصل إلى 12 مليونًا و990 ألف ريال.

ماذا فعل الأهلي؟

كشفت "الرياضية" عن قيام الأهلي بتسديد جميع التزاماته المالية المستحقة حتى مارس الماضي من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية.

وسدد الأهلي بحسب التقرير رواتب تبلغ 12 مليوناً تقريباً تخص لاعبي الفريق التي كان الفريق يدين بها لهم.

ويتبقى لإدارة النادي الغربي تسديد رواتب العاملين والموظفين البالغة قرابة أربعة ملايين حتى يتخلص من مشكلته بالكامل، ويمكنه تسجيل اللاعبين في الانتقالات الصيفية.

ويعيش العملاق السعودي موسماً من الأسوأ في تاريخه، إذ يقبع بالترتيب الحادي عشر برصيد 31 نقطة فقط، بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وأشارت التقارير إلى توجه إدارة النادي للاستثمار بقوة في ميركاتو الصيف من أجل تحسين أوضاع الفريق وتصحيح الأخطاء التي تسببت في التراجع الكبير الموسم الحالي.

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