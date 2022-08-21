خطوة لتحسين العلاقات .. الاتحاد يطلب استعارة نجمي النصر

نادي الاتحاد يطلب الحصول على اثنين من نجوم نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يبدو أن نادي الاتحاد يسعى إلى تحسين العلاقات مع النصر، بعد أن تضررت بشكل بالغ بعد انتقال المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى "العميد" خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

العلاقات بين الناديين شهدت حالة من التوتر خلال الفترة الماضية، على خلفية ما عُرف إعلاميًا باسم "قضية التسجيلات"، لكن يبدو أن الإدارتين في طريقهما لاستعادة العلاقات المميزة بعد ابتعاد المتسببين في القضية.

صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت أن نادي الاتحاد كان المبادر لتحسين العلاقات، بعد أن أرسل خطابًا إلى النصر، من أجل الحصول على اثنين من نجوم الفريق.

الصحيفة أكدت أن الاتحاد أرسل خطابًا رسميًا إلى النصر، من أجل استعارة الثنائي الدولي، عبد الله الخيبري وخالد الغنام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحتى الآن، لم يتلق الاتحاد ردًا على طلبه من النصر، ومن المنتظر أن ترد إدارة "العالمي" على عرض "العميد" خلال الأسبوع الحالي، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن الخيبري يلعب مع النصر منذ منتصف موسم 2019، حين انتقل إلى "العالمي" من الشباب في صفقة انتقال حر، وجدد عقده مع الفريق نهاية الموسم الماضي.

فيما انتقل خالد الغنام إلى النصر قادمًا من نادي القادسية، في صفقة قياسية في صيف 2020، وأصبح واحدًا من بين أفضل لاعبي الفريق منذ ذلك الوقت.