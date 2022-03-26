موظف برشلونة السابق يحبط محاولة بيريز لإحياء دوري السوبر الأوروبي

لم يفقد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الأمل في إعادة إحياء فكرة دوري السوبر الأوروبي، وهو الآن يتخذ خطوة جديدة في سبيل هذا الأمر.



الخطوة تتلخص في عرض منصب الرئيس التنفيذي داخل الهيكل الإداري لمشروع دوري السوبر الأوروبي على موظف سابق في برشلونة، هو "فيران ريفرتر" الذي كان حتى فبراير الماضي الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة، وعرض عليه هذا المنصب، وفقًا لراديو كتالونيا.



رفض مفاجئ

لكن ريفيرتر رفض هذا الدور وقرر الاستمرار في نشاطه العملي في الطاقة المتجددة مواصلًا السير في طريقه خارج كرة القدم، ورافضًا الانصياع لاقتراح رئيس الميرنجي.



وإلى جانب عمله في الطاقة المتجددة، كان ريفيرتر أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة "ميديا ماركت" وقد استقال من منصبه في فبراير الماضي قائلًا إن وراء الأمر أسباب شخصية ورغبة في قضاء مزيد من الوقت مع عائلته.



خلاف مع لابورتا

لكن هذا مختلف عن الأقاويل التي تناثرت في وسائل الإعلام ذات الصلة بالنادي الكتالوني والتي أكدت أن هناك خلافات نشبت بين ريفيرتر ورئيس برشلونة خوان لابورتا، وكان من أهمها صفقة الرعاية التي أبرمت مع تطبيق "سبوتيفاي" واقتضت تغيير اسم ملعب الفريق الكتالوني من "كامب نو" إلى "سبوتيفاي كامب نو" إلى جانب عدد من الشروط الأخرى التي لم يكن ريفيرتر موافقًا عليها.

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