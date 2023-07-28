خطوة حاسمة .. والدة مبابي تبلغ ريال مدريد بالسعر المطلوب من باريس!

الكرة في ملعب النادي الإسباني

يبدو أننا وصلنا في المرحلة الأخيرة من قضية كيليان مبابي، بعدما حدد باريس سان جيرمان السعر النهائي لبيعه هذا الصيف.

اللاعب تم استبعاده من رحلة الفريق الآسيوية لحين حسم مستقبله، حيث يريد البقاء حتى نهاية عقده للرحيل بالمجان، بينما يفضل باريس تجديد عقده أو بيعه هذا الصيف.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن المبلغ الذي يريده باريس قريب جدًا من 250 مليون يورو وفقًا لما أبلغته فايزة العماري لإدارة ريال مدريد.

وأشارت إلى أن ريال يريد تخفيض هذا المبلغ بأقصى شكل ممكن لأنه يتجاوز إمكانيات النادي في الوقت الحالي، في الوقت الذي يتمسك فيه باريس الحصول على قيمة مالية تفوق التي أنفقها لضم نيمار من برشلونة في 2017.

العرض السعودي لا يشغل مبابي في الوقت الحالي، وفي حالة عدم تعاون باريس مع ريال مدريد، قد يضغط النادي الإسباني لإقناع اللاعب بالبقاء حتى نهاية عقده والانتقال بالمجان في 2024.

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وفي الوقت الحالي ينتظر ريال إشارة من والدة مبابي ووكيل اللاعبين كيا جورابشيان الوسيط الذي قام باريس بتعيينه لحل القضية، من أجل التفاوض حول سعر أفضل لضم الدولي الفرنسي، وإن لم يحدث ذلك قد يفضل ريال ورئيسه فلورنتينو بيريز الانتظار للعام القادم لحسم الصفقة بتكلفة أقل.