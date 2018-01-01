خطوة جديدة تُقرب فابريجاس من ميلان

لاعب وسط تشيلسي سيسك فابريجاس يقترب من الانتقال لميلان بعد هذه الخطوة

فيسبوك تويتر محمد عماد

وقع اللاعب الإسباني سيسك فابريجاس على عقد رعاية جديد مع شركة الملابس والأدوات الرياضية "بوما" لمدة أربع سنوات جديدة، وهذا وفقًا لما أعلنه لاعب فريق تشيلسي على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".

فابريجاس البالغ من العُمر 31 عامًا أصبح يعاني من عدم تواجده بالتشكيلة الأساسية للبلوز منذ قدوم المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري إلى قلعة ستامفورد بريدج بداية الموسم الحالي.

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لاعب برشلونة السابق ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف فريق ميلان في ميركاتو الشتاء في يناير المقبل، وذلك من اجل اللعب أساسيًا بعد أن اقتربت أيامه مع البلوز من الانتهاء.

وفقًا لما تراه بعض الصحف الإيطالية، فأن توقيع قائد آرسنال السابق مع بوما، قد يُقرب اللاعب من الانتقال لقاعة سان سيرو سريعًا، حيث ان بوما حاليًا هي الراعي الرسمي للروسونيري.

وقد تساهم بوما في مساعدة ميلان ماديًا على التعاقد مع اللاعب، بعد أن قدمت له عرضًا جديدًا لمدة أربع سنوات.