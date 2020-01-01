خطوة تفصل باهبري من الرحيل عن الهلال .. والعروض تنهال على اللاعب

هتان باهبري يقترب من الرحيل

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي الهلال السعودي قرر عرض هتان باهبري للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

باهبري يعد من أبرز اللاعبين المستهدفة من أكثر من نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل ضمه بعد خروجه بشكل كبير من حسابات رازفان لوشيسكو المدير الفني للزعيم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن الهلال وضع باهبري على قائمة الرحيل، حيث يسعى لتسويقه خلال الصيف الجاري.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال سيتم عرضه للرحيل عن طريق بيع عقده أو إعارته، ولكن رفض اللاعب هذه الفكرة نهائيًا بالرحيل بهذا الشكل.

هتان باهبري طالب النادي بالرحيل بعد توقيع مخالصة مالية مع النادي، خاصًة وأنه يمتلك أكثر من عرض لضمه من بداية الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن باهبري يمتلك أكثر من عرض أبرزها الأهلي والاتحاد والشباب والوحدة والاتفاق، يرغبون في ضمه للاستفادة من خدماته.