خطوة تاريخية .. لوشيسكو يزيد ارتباطه بالهلال ويدعمه بـ100 ألف ريال

لوشيسكو يدخل قائمة الأعضاء الذهبية للهلال

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين، عن دخول الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني السابق للفريق قائمة الأعضاء الذهبية بشكل رسمي.

وكان لوشيسكو قد رحل مؤخرًا عن تدريب الهلال عقب تراجع النتائج، وتولي ميكالي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، ويتم التعاقد مع مدرب جديد للزعيم.

وكشف الهلال بشكل رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن دخول لوشيسكو قائمة الأعضاء الذهبية بعد تسديد الرسوم المنصوص عليها.

وجاء البيان عبر حساب نادي الهلال: "انضم مدير الجهاز الفني السابق للهلال الروماني رازفان لوشيسكو إلى قائمة الأعضاء الذهبيين للنادي، وذلك بعد سداد رسوم العضوية البالغة 100 ألف ريال".

وأضاف: "كأول أجنبي ينضم للعضويات الذهبية في الأندية السعودي، وفقًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية المستحدثة منذ عامين".

لوشيسكو من أبرز المدربين الذين تولوا تدريب الهلال خلال السنوات الأخيرة، حيث توج معهم بالثلاثية وهي كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا.