خطوات تاريخية من أجل الرفع من جودة خدمات الملاعب السعودية

مجموعة من الملاعب عرفت تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، لتوفر أجواءً مثالية للجماهير التي تحج بكثافة لمساندة فريقها

نجح الدوري السعودي خلال السنوات القليلة الماضية في تحطيم الأرقام القياسية على مستوى الحضور الجماهيري محليًا، فالموسم الماضي عرف ثورة حقيقية بحصيلة تجاوزت ال10 ملايين في مختلف الملاعب وذلك لأول مرة في تاريخ المسابقة.

رقم ضخم جدًا في الشرق الأوسط وهو لا يوضح سوى الشغف الكبير للمشجعين السعوديين بأنديتهم، لكن السماح للعائلات بالتوجه نحو مدرجات الملاعب لأول مرة في التاريخ كان له أيضًا دور مهم في هذا الإنجاز.

ومع هذا التوافد الكبير ومن أجل منح تجربة مميزة للمشجعين، عرفت كافة الملاعب تطويرًا كبيرًا على مستوى التجهيزات الرياضية، المدرجات والمسارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بل وأيضًا مختلف المرافق الأخرى كالمراكز الإعلامية، قاعة المؤتمرات الصحفية وغيرها.

تغييرات كثيرة ومجهودات كبيرة تم تسخيرها من أجل الرفع من جودة المنشآت والبنيات التحتية وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية.

فالأشغال ضمت الشوارع التي تمت إعادة هيكلتها وتحسينها، الإضاءة، غرف الإحماء وغيرها من النقاط المندرجة ضمن المرحلة الأولى من تطوير مجموعة من الملاعب: ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ملعب الملك فهد الدولي، ملعب الملك عبد الله في المدينة الرياضية بقاسم و ملعب الأمير عبد الله بن جلاوي في المدينة الرياضية بالأحساء.

الهيئة العامة للرياضية أطلقت أيضًا منصة خاصة للتذاكر الإلكترونية والتي تمكن المشجعين من اقتناء تذاكرهم بسهولة منذ طرحها كما أن كل تذكرة باتت مرتبطة بمقعد خاص ومكان لوقوف السيارات.

وقد يسرت هذه المنصة الإلكترونية إدارة الحشود المتوافدة على الميادين، إذ أنه هناك بوابات إلكترونية تفتح بمجرد قراءة الرمز الشريطي وتسهل الولوج للمدرجات.

الملاعب ال5 الرئيسية في البلاد جهزت بـ284 بوابة من هذا النوع، فيما تم اعتماد أجهزة لقراءة "الباركود" في باقي الملاعب، على أن يتم تركيب البوابات لاحقًا.

وقد تم توحيد كافة العاملين في هذا النطاق تحت شعار "الملاعب السعودية" مع حث كبير من هيئة الرياضة السعودية على تطوير كافة المرافق بما في ذلك المقاهي والمطاعم.

كما تم تطوير مجموعة من التصاميم الداخلية والخارجية، بالإضافة لتطوير تطبيق على الهواتف الذكية، يمكن المشجعين من توجيه طلباتهم والتوصل بها وهم جالسون على مقاعدهم.

الجماهير التي تحج للملاعب أُعجبت كثيرًا بالتطوير الذي حصل، كما أن الهيئة العامة للرياضة قامت بتوزيع جوائز بقيمة 35 مليون ريال.

وفي النهاية، تلعب المرافق المتواجدة في الملعب والأجواء المميزة داخله جزءً مهمًا من اللعبة وتعكس أهمية الجماهير.