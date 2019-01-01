خطوات بسيطة تفصل أوديجارد عن الانضمام لليفركوزن

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن مارتن أوديجارد نجم ريال مدريد النرويجي أصبح على وشك الانضمام لبايرن ليفركوزن الألماني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد لاعب فريق ريال مدريد قد أصبح قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف نادي بايرن ليفركوزن الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" المقربة من النادي العاصمي، والتي كانت تتابع أنباء صفقة رحيل اللاعب عن الفريق مؤخرًا.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب تمت مشاهدته اليوم في المطار بألمانيا استعدادًا لإتمام مفاوضاته مع إدارة الفريق الألماني وحسم الصفقة سريعًا.

وكان اللاعب الشاب قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أنه لن يستطيع الاستمرار في ريال مدريد لموسم آخر نظرًا عن بحثه عن المزيد من الدقائق.

ولا يعد ليفركوزن هو الفريق الوحيد الذي كان مهتمًا بخدمات اللاعب، حيث كان نادي أياكس الهولندي يرغب في الحصول على توقيعه، قبل أن ينسحب من الصفقة لفشل المفاوضات.

جدير بالذكر أن أوديجارد كان قد انضم لصفوف نادي ريال مدريد عام 2015 قادمًا من الدوري النرويجي ولعب 122 دقيقة فقط للفريق الأول في كل المسابقات مقابل 62 مباراة مع الكاستيا.