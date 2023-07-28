خطف قلوب الجميع .. ميسي يفاجأ نجوم إنتر ميامي بهدية رائعة!

لفتة رائعة من النجم المخضرم

يظل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي متصدرًا لأغلفة عناوين الصحف منذ انتقاله إلى إنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميسي نجح في التسجيل مرة واحدة بالمواجهة الودية أمام كروز أزول، كما أحرز هدفين في مواجهة أتلانتا بكأس الدوري الأمريكي، ليخطف قلوب عشاق فريقه بشكل سريع.

دي أندري يدلين مدافع إنتر ميامي كشف عن تصرف قام به ميسي جعل جميع اللاعبين يقعون في حبه سريعًا، بعدما أهدى الفريق بالكامل سماعات "Beats by Dre" باللونين الوردي والأسود المصممة خصيصًا والمزينة بشعار إنتر ميامي.

وقال يدلين عن هذه الخطوة:"ميسي اشترى هذه السماعات للفريق بأكمله، حسنًا، لا أعرف ما إذا كان قد اشتراها، لكنه أعطاها لجميع اللاعبين في المباراة الأولى".

يذكر أن ميسي سبق وأن فاجأ زميله ليوناردو كامبانا بمنحه تذاكر لمباراة الفريق الودية أمام كروز أزول التي شهدت الظهور الأول له مع الفريق.