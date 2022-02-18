خطة محكمة من برشلونة لإغراء هالاند

أفادت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة، وضعت خطة محكمة لمحاولة إغراء إرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، واقناعه بالانضمام إلى الفريق الكتالوني في الصيف المقبل.

ويعد هالاند، هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد، خاصة بعد تأكد إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الألماني، بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة بعد دفع شرط جزائي قيمته 75 مليون يورو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن المهاجم النرويجي، هو الهدف الأساسي للفريق الكتالوني في الصيف المقبل، وبالفعل عقد جوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني عدة اجتماعات مع مينو رايولا وكيل أعمال هالاند، في الأشهر الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه بجانب التمتع بعلاقة قوية بين إدارة برشلونة ووكيل أعمال اللاعب، ورغبة هالاند في اللعب داخل إسبانيا، فإن إدارة البلوجرانا لديها العديد من العناصر التي ستحاول استغلالها في اقناع اللاعب بارتداء قميص برشلونة.

ومن أهمل تلك العوامل هو أن إدارة برشلونة ستخبر هالاند بأنه سيكون أهم عنصر في مشروع الفريق للسنوات القادمة، وسيكون محاطًا بالعديد من النجوم الشباب المميزين، مثل أنسو فاتي، بيدري، جافي، فيران توريس وغيرهم، وسيكون هو قائد الفريق.

وبطبيعة الحال سيكون اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، الوجه الإعلاني الأول لبرشلونة وسيتصدر كافة الحملات التجارية للفريق، كما سيقدم له عقدًا يحصل من خلاله على 20 مليون يورو لمدة خمسة مواسم، وسيكون اللاعب الأعلى أجرًا داخل صفوف البلوجرانا.

ووعدت الإدارة مهاجم بوروسيا دورتموند الحالي، بأنها ستقوم بتعديل عقده وزيادة راتبه بمجرد الانتهاء من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الفريق حاليًا، حتى يحقق الفريق هدفه ويفوز بدوري أبطال أوروبا من جديد.